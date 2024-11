Horóscopo de la semana: signos que tendrán dinero y fortuna de hoy al 30 de noviembre

Mercurio está retrógrado en el signo de Sagitario, estará ahí hasta el 15 de diciembre, por lo que ya tienes a quien echarle la culpa si las cosas no te salen bien. Es buen momento para hacer las pases con esta etapa, porque durante el 2025 se pondrá retrógrado muchas veces, así nos haremos las cosas más sencillas para que no todo sean retos tras retos.

¡Estrenamos semana con la Luna Menguante en Libra! Mira lo que te espera del 25 al 30 de noviembre en salud, dinero y amor con las predicciones de Mhoni Vidente, quien te revela todo lo que los astros tienen preparado para ti.

Predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 25 al 30 de noviembre

Los astros le han revelado a Mhoni Vidente todo lo que debes saber para esta última semana de noviembre. No te quedes sin saber si tu signo del zodiaco será de los bendecidos por los astros y lee tu horóscopo semanal.

Aries

En la carta del Tarot te salió la Templanza que nos indica que la abundancia y armonía van a prevalecer en estos días que tiene que ser mas cauteloso con tus inversiones y lo que vayas a firmar siempre trata de tener precaución y recuerda que lo mas importante es ser prudente y no meterte en problemas que no son tuyos, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 28 y 47, tu color es el amarrillo y verde, tus signos compatibles capricornio y sagitario, recuerda que estas en el momento de mirar hacia el futuro y pensar bien lo que deseas para ser feliz y tomar decisiones, estos días vendrá a ti una pareja estable que hablara de formalizar recuerda que tu signo es muy controlador por eso necesitas empezar a mediar esa forma de ser y tratar de ser más tolerante y no pensar de más en las situaciones complicadas ,van ser unos días de mucho trabajo y estar ya preparando el cierre de año recuerda que necesitas dormir más y hacer ejercicio para que tu mente esta 100 porciento en todo lo que vayas a realizar, recibes un dinero extra por cuestiones de trabajo o el aguinaldo, tendrás a pagar todas tus deudas para y estar más tranquilo , cuídate de dolores de cabeza y cuello recuerda que mucha tensión nerviosa , compras un boleto de avión para pasar navidad con tu familia, te proponen un negocio de venta de ropa o de celulares acéptalo recuerda que a tu signo le gusta mucho el comercio y eso se le da fácil , tramitas papelería de pago de impuestos y de tu un crédito de casa , cuídate de los chismes recuerda que tu Luz es la envida de los demás por eso es muy importante protegerte , te recomiendo usar mucho perfume para cortar las envidias y mal de ojo , recuerda que él se enoja pierda trata de ser más paciente.

Tauro

En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna que te dice que no hay mal que por bien no venga que simplemente te indica que es el momento de girar y mover las energías positivas a tu favor que te viene nuevas oportunidades de trabajo y acumular mas riqueza que no lo desaproveches, pero esta carta tiene un punto negativo los problemas con tu pareja se hacen mas fuertes así que deberás ser mas tolerante y saber convivir con tus seres queridos, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 10 y 26, tu color es el azul y verde, tus signos compatibles acuario y piscis, pide un deseo que va ser cumplido casi inmediatamente, examines finales de escuela recuerda que tu signo siempre tiene que estar ocupado para que su energía pueda fluir más fácilmente y poder así avanzar en tus proyectos de vida , te invitan a salir de viaje para finales de año acepto que eso te hara muy bien , van ser unos días de muchas sorpresas agradables y emociones nuevas recuerda que tú eres el toro del zodiaco y eso significa que necesitas siempre tener una pareja a tu lado para que puedas avanzar en tu vida personal es porque tu signo lo caracteriza la sexualidad, recibes una noticia que un familiar se va casar, piensas mucho un amor del pasado recuerda que lo que no fue no será así trata ya olvidarlo y seguir con tu vida , ayudas a tus padres en la construcción de la casa y remodelan , ya no te pongas trabas tú mismo para ese negocio ya empiézalo que necesitas tener más ingresos, te regalan una mascota que te va dar mucha alegría, recuerda que en estos días te viene un premio en una rifa así trata de jugar todos los sorteos que te ofrecen, punto débil los riñones y infecciones trata de tomar mas agua y hacer ejercicio.

Géminis

La carta del tarot es El Mago que significa poder y cambios positivos recuerda que tu signo sigue con esa buena racha en todos los sentidos solo trata de ser mas prudente y no caer en situaciones de chismes y malos entendidos que simplemente por ser géminis las personas que te rodean te envidian asi que a protegerte y seguir creciendo en tus metas, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 14 y 18, tu color es el azul intenso y blanco, tus signos compatibles es sagitario y libra, en estos días tendrás un gran motivo para sonreír y ser feliz disfrútalo, van ser unos días de nuevas oportunidades de trabajo y de poner un negocio así que no lo dejes pasar y realices tus sueños , ten cuidado con enfermadas de pulmones y anginas te recomiendo un chequeo con tu médico , trata de no alterarte por cualquier cosa recuerda que tu signo como son dos a la vez eso te hace ser muy cambiante en tu carácter, recibes un dinero extra por tu trabajo , empiezas a decorar tu casa de lo navideño y piensas en hacerle una fiesta a un familiar que cumpleaños, recuerda que eres el gemelo del zodiaco y eso te hace tener la virtud de poder avanzar más que los demás en cuestiones de proyectos de trabajo solo necesitas aplicarte más y no dejarte llevar por los vicios y la flojera , te busca un amigo para pedirte un consejo de un divorcio , en el amor seguirás cosechando muchos recuerda que casi tu signo batalla para tener estabilidad emocional o mejor dicho quieres a todas o todos a la vez , ten cuidado con los robos o perdidas en la calle cuando vayas a salir se más precavido, va ser nos días de renovarte en cuestión espiritual y acercarte mas a Dios.

Cáncer

En la carta del tarot te salió la Estrella que significa confianza y determinación que estas en tu etapa de tomar esa decían de ser grande en la vida y cumplir tus objetivos recuerda que nunca es tarde de levar acabo tu plan de vida así que no veas el vaso medio vacío si no medio lleno a buscar nuevas oportunidades de ingresos que se te darán sin problemas lo negativo de estar carta no te dejes llevar por chismes sin busca la claridad de la situación, van ser unos días de muchas ideas nuevas para tu vida recuerda que eres el creativo y comunicólogo del zodiaco y eso te ayudar a ser más profesional en tu trabajo pero solo trata de concéntrate más y dejar a un lado el celular que te quita mucho tiempo , recibes un dinero por cuestiones de un trabajo extra trata de invertirlo en tu persona y comprarte ropa , te lleva la propuesta de poner un negocio en este tiempo decembrino haz lo te va ir muy bien, ya no pienses en lo que no fue y ese amor no te valoro es mejor dejarlo atrás y buscar ya una pareja más estable , te recomiendo en estos días saques todo lo que no utilices de tu closet y casa para que las energías positivas se multipliquen, ,compras de última hora un vuelo para ir a visitar a tu familia , cuídate de dolores de estomago o infección recuerda que es tu punto débil, a las mujeres de cáncer recuerden que ya es tiempo de ser madre y formar una familia.

Leo

En la carta del tarot te salió el Carruaje que te indica que es el momento de hacer cambios radicales en tu forma de ser y tener ya el control de tus pensamientos y acciones que es el momento de no detenerse y cumplir tus metas y planes, esta carta también te dice que la libertad es muy importante en tu vida asi que no te sientas atado a nada y nadie que eso te quita energía positiva, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 15 y 21, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles sagitario y aries, cuida tu salud que es lo mas importante que tienes en la vida, días llena de emociones nuevas para tu vida muchas juntas de trabajo y personas de poder en tu futuro recuerda que tu signo siempre es el mejor en cuestión de negocios y en esta época se te va dar lo que deseas que es cerrar proyectos y cambios positivos de puestos de trabajo, ten cuidado con los vicios y el alcohol porque tu signo no tiene control sobre eso y su punto débil es el cerebro , te recomiendo estos días pongas en orden toda tu papelería y también que te hagas un chequeo medico para que mantengas siempre sano y puedas ordenar tus ideas hacia un futuro cercano, recuerda que tu signo tiene su mente muy fuerte y siempre realiza lo que piensa , ten cuidado con problemas legales y con deudas del pasado trata de solucionar ese problema para que no tengas inconveniente, te invitan de viaje o te vas con tu familia a pasar navidad , trata de no jugar con los sentimientos de la personas recuerda que si no quieres algo en serio con tu pareja es mejor decirlo y llevarse como amigos , recuerda mover tu closet y sacar todo lo que ya no utilices para renovar energías , cuida a tu mascota porque a los animales les cae lo que nos quieren a hacer a nosotros por eso te recomiendo que lo bañes con agua bendita y le pongas un listón rojo en el cuello para protección.

Virgo

En la carta del tarot te salió El Emperador que nos dice que estas en tu tiempo de mejorar y sacar todo ese rencor del pasado que no te dejaba avanzar recuerda que los tropiezos son enseñas en la vida para ser mejores personas, esta carta del emperador también nos dice que te llegara esa invitación a un puesto de poder en gobiernos o en una empresa extranjera que lo aceptes que te va ir muy bien, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 03 y 17, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles es capricornio y tauro, recuerda tener claro el poder del propósito que eso te va llevar hacia tus metas, ten cuidado con las pérdidas o fraudes al momento de firmar algo de créditos trata de asesorarte con un buen abogado y checar bien tus cuentas bancarias , te busca tu jefes y dueños de la empresa para darte un regalo o un bono por tu desempeño laboral , recuerda no le hagas caso a los chismes y dejarlos pasar y trata de controlar tu impulso de venganza , realizas un proyecto nuevo de trabajo en base a ingeniería o arquitectura que te va ir de lo mejor, cuídate de dolores de cabeza y estrés recuerda que es mucha la tensión nerviosa salte hacer ejercicio, trata de entrar a rifas de carros o casas que te va llegar una premio grande , una ex pareja del signo de Aries o Capricornio te busca para volver, decides hacer las fiestas navideñas en tu casa y la empiezas a poner los arreglos y el pinito.

Libra

En la carta del tarot te salió As de Oros que te dice que es el momento de la buena suerte este de tu lado no lo dudes que debes de hacer cambios en cuestión laboral para que tengas mas ingresos y hacer un patrimonio como comprar una casa, esta carta te dice que la buena suerte en cuestión de juegos de azar y lotería con tus números 08 y 20 reinaran en tu vida así que juégalos el día miércoles sy viernes, recuerda que. tu singo es la balanza de todo y siempre da el mejor consejo pero se queda sin ellos recuerda que tienes que llevar lo que predicas y veraz como la estabilidad emocional te rodea, tus colores el azul y naranja, tus signos compatibles acuario y aries, recuerda solo cuidarte de las envidias y malos deseos por eso te recomiendo que uses mucho perfume para cortar lo negativo y rezarle al arcángel miguel, recuerda que tu signo siempre se embaraza en el mes de diciembre o enero así trata de tener cuidado con tus relaciones sexuales, piensas mucho en hacerte una cirugía estética y si eso te ayuda a levantar tu auto estima y trata de hacerlo en este mes de diciembre que va ser de suerte para ti, ya no analices tanto el amor tú déjate querer que es tu tiempo de tener una pareja, en esta semana va ver cambios en tu trabajo de puestos trata de hablar con tu superiores para que te den una mejor oportunidad , te invitan a salir de viaje o te vas a tu casa a pasar las fiestas decembrinas y comprar los boletos desde este momento, recibes con alegría una mascota en tu casa.

Escorpión

En la carta del tarot te salió As de Bastos determinación y fuerza que sin duda para tu signo te va ayudar a realizarte en estos dias de la mejor manera para tener mas abundancia en tus proyectos cuídate de las traiciones de amigos o amores del pasado que solo buscan causarte daño es mejor alejarte de ellos, esta carta es poder en lo político y gobierno trata de buscar trabajo en esa area , tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 11 y 35, tu color es el azul y naranja, tus signos compatibles aries y piscis, recibes una llamada o mensaje que te hará muy feliz, tramites de pagos de impuestos y de tarjeta de crédito , realizas también una cirugía o tratamiento de belleza para verte de lo mejor recuerda que a tu signo les da miedo la vejez por eso siempre busca a la gente joven para que lo rodeen de su energía , para los casados o con pareja les viene una semana de estar de lo mejor y tranquilos sin desconfianzas ni enojos, para los solteros será una semana muy intensa te buscaran amores del pasado , te llega un dinero extra el día 25 de noviembre y en ese día te viene un cambio muy significativo para tu signo vendrá más suerte y prosperidad, cuídate de problemas de garganta e infección recuerda que es tu punto débil , recuerda que el dinero es como el amor si no lo cuidas se acaba por eso trata de medirte en tus gastos en cuestiones de pareja. decides ya en estos días arreglar tu casa con adornos navideños y sabes que te va tocar varias posadas asi que trata de arreglar bien tu hogar para recibir las vistas.

Sagitario

En la carta del tarot es El Loco que es tu momento de abundancia y suerte en juegos de azar y lotería con tus números mágicos que son 04 y 30, tu dia de jugarlo es el jueves y recuerda quela carta de loco es dinero rápido y fácil así que haz todo se mueva a tu alrededor para tener mas abundancia y riqueza sobre todo el no platicar tus triunfos y ser mas cauteloso con las personas que te rodean, tus colores de la suerte son naranja y blanco, tus signos compatibles sagitario y aries, tiempos de reinventarse y crecer, estas de cumpleaños recuerda que tu signo es el más carismático del zodiaco y eso hace que siempre te llenes de regalos de mucha gente que te aprecia y en este festejo de tu cumpleaños , en el trabajo trata de no meterte en problemas que no son tuyos recuerda que tú puedes dar un consejo pero no obligar a que lo sigan y mas en lo laboral, ya no seas tan dramático en tu vida amoroso así trata de relajarte y dejar que las cosas fluyan por si solas recuerda que a tu signo lo domina le sol así que salte a caminar en las mañanas para te llegue a tu mente la solución de casa problema , cuídate de dolores de huesos de la cadera y pie recuerda que son tus puntos débiles, té invitan a entrar a negocio de comidas o de publicidad diles que si que es tu tiempo de mas abundancia, cuidado al manejar o trata de irte mejor a las fiestas en Taxi porque tu signo le dificulta controlar el alcohol o vicios es mejor prevenir que remediar, te regalan una mascota que te va dar mucha felicidad

Capricornio

En la carta del tarot te salió el Mundo que es momento de poner en una balanza tus propiedades que es muy importante saber hacia donde dirigir tu futuro que esta carta te va dar mas oportunidades de crecimiento laboral pero esta en tu signo tomarlas o no que esa va ser tu decisión, esta carta del mundo te indica que la vida esta llena de retos que no tengas miedo a enfrentarlos que es el momento de recibir las bendiciones de prosperidad, se te recomienda saber controlar tu mala carácter y no buscarte problemas donde no los hay, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 12 y 16, tu color es el naranja y amarrillo, tus signos compatibles es el aries y tauro, en boca callada no entran moscas es decir ser discreto, te invitan a un curso de calidad o especialidad de finanzas o fiscal así trata de tomarlo que te ayudar en tu futuro , cuídate de dolores de espalda y de riñón es tiempo de darle tiempo a tu salud ir con tu medico, es momento ideal de cambiar el colchón de tu cama para renovar energías recuerda que la mitad de nuestra vida la pasamos allí y siempre necesitamos renovarnos constantemente , ya no seas tan dramático en tu vida personal recuerda que las cosas van y vienen , te busca un Familiar para invitarte a un cumpleaños , pagas deudas de tu tarjeta de crédito, tu ángel de la guardia te dice que para esta semana lograras que te hayas propuesto o sea vendrá a ti ÉXITO en todas sus formas y más en lo económico pero ten cuidado con las envidias no todos son tan buenas personas como tu , arreglas papeles de pasaporte o permiso migración, cuidado con alguien del signo de escorpión o sagitario que te va traicionar o meter en problemas de un fraude se precavido, te compras ropa para un viaje.

Acuario

En la carta del Tarot te salió del Juicio que te dice que es el momento de madurar y aprender de tus errores que la vida es eso una escuela de enseñas así tómalo con calma y trata de resolver tus dificultades, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 02 y 27, tu color es el verde y naranja, tus signos compatibles es libra y sagitario, semana de recibir un milagro algo que tanto deseas, terminas de arreglar papelería de un crédito de carro, recibes un invitación a salir de viaje o ir al extranjero a hacer compras, cuídate de problemas de intestino o riñón trata de tomar más agua y tener cuidado con las pastillas de la dieta, tramitas tu papelería de título o piensas en tomar un curso de idiomas pero recuerda ser constante , semana de mucho estrés laboral recuerda que están revisión y eso te causa a veces muchas presiones que no son tuyas , en el amor seguirás conociendo amores nuevos recuerda que tu signo es el más conquistador del zodiaco por eso siempre se tarda para tener un pareja estable , tu ángel de la guardia te recomienda que empieces a ser más ordena en tus tareas diarias de vida y hagas como un diario o agenda donde puedas anotar y así estar pendiente de todo lo que vas a realizar y construye mas la confianza en ti mismo.

Piscis

En la carta del tarot te salió El Sol te indica que tendrás una fuerza vital increíble que podrás curarte de cualquier enfermedad que estas en tu tiempo de sanación y la carta del sol despierta entusiasmo que sin duda eso te va ayudar a crecer mas en lo profesional, recuerda que no debes de tomar decisiones precipitas e imaginativas es decir que a veces traiciona los pensamientos asi que clama que todo pasa, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 06 y 07, tu color es el amarrillo y rojo y tus signos compatibles es cáncer y virgo, todo tiene una causa por consecuencia un efecto así que trata de medir siempre lo que vayas hacer o decir para que no tengas problemas en tu futuro recuerda que tu signo es agua y son dos peces encontrados y eso te hace ser muy sensible y siempre piensas que te van hacer daño trata de relajarte y no pensar lo que no es ,recuerda que tu signo es el maestro o el doctor del zodiaco y siempre trata de ayudar a los demás para aprender a ser mejor en cuestiones de su vida , tramites de pagos de casa o un crédito bancario , trata de ya no presionarte en cuestiones amorosas deja que el amor fluya y llegue en su momento , tramites de título o realizas la graduación , ve con el doctor vas a tener problemas de quites y hormonas recuerda que lo más importante en la vida es la salud , eres el mejor para sistemas computacionales o medicina así trata de tomar un cursos de esas actitudes que te van ayudar mucho en el futuro , tu ángel de la guardia te dice que no permitas que el miedo sea más fuerte que tu deseo de ser alguien en la vida así que siempre lucha por lo que deseas , recibes unos familiares de fuera para una fiesta.