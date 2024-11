"Equipo" de Luis Miguel planta a joven y a su mamá que tras prometerles una sorpresa en su concierto de Mérida

Tras lo sucedido, la celebración de la mujer se arruinó pues no alcanzó a apagar su vela debido a la llamada de atención que le hicieron. TikTok @soyerickcid

Luego de que un restaurante le arruinó su cumpleaños a una mujer por haber estado en el mismo restaurante de Luis Miguel, supuestos representantes del equipo de “El Sol” se contactaron con ellos para reparar el daño y ofrecerles una experiencia privada en durante su concierto en Mérida, a manera de disculpas por lo ocurrido en el establecimiento, pero al parecer todo se trató de un engaño y los dejaron plantados.

El pasado 6 de noviembre, un joven identificado como Erick en su cuenta de TikTok, relató que acudió al restaurante Yerba Santa en Mérida a celebrar el cumpleaños de su mamá y cuando estaban cantando las mañanitas para apagar la vela de cumpleaños, una mesera les pidió que hicieran una toma hacia otro ángulo, aunque no les esquivó por qué.

En ese momento no entendió qué ocurriría, por lo que posteriormente se percataron que en el lugar se encontraba el intérprete, aunque no lo reconocieron en un principio. Tras lo sucedido, la celebración de la mujer se arruinó pues no alcanzó a apagar su vela debido a la llamada de atención que le hicieron.

El video del momento fue compartido en su perfil de TikTok y ahí se muestra el preciso instante en el que le llevan a la mujer su pastel de cumpleaños mientras al fondo aparece Luis Miguel con la lámpara de un teléfono actividad y otras personas en la misma mesa, quienes miran molestos a las personas que lo graban.

“Equipo de luis Miguel” plantan a joven y a su mamá

Mediante su perfil de TikTok el usuario que se hace llamar @soyerickcid relató que una cuenta de la plataforma se comunicó con él informándole que eran del equipo de Luis Miguel y querían reparar el daño por lo ocasionado en su cumpleaños, por lo que los citaron al exterior del recinto donde se llevaría a cabo su concierto el 8 de noviembre en Mérida para darle una sorpresa a la señora, pero nunca aparecieron.

“Llegamos a la puerta donde nos dijeron, estuve esperando a que. Me llamaran así como dijeron, nos citaron a las 9, a las 9 empezó el concierto, nos esperamos 40 minutos y no salió nadie. Nunca nos contactaron”, explicó.

Al parecer todo de trató de una cuenta falsa o de alguna persona que les quiso jugar una broma, pues a pesar de que esperaron que alguien se contactara con ellos nunca pasó y solo quedó como un amargo momento: "En ningún momento hice esto para afectar a nadie, ni al restaurante ni a Luis Miguel ni a nadie".

No querían afectar a nadie

En un reciente video, el tiktoker aseguró que no querían afectar al establecimiento, ni a la mesera, incluso al restaurante, por lo que dijeron que pasarían página tratando de olvidar lo sucedido. Pidió que detuvieran comentarios de odio, así como respeto a su mamá, quien dijo no ha querido salir de su casa por los ataques que ha recibido.

“Ya cuando contacté a la cuenta ya no me aparece, me tiene bloqueado, entonces no eñe que pasó o con qué afán lo hicieron. Mi mama ya no quiere salir porque la gente la ha estado atacando"

