La monja de la feria lleva al extremo su show y pone en riesgo su vida en juego mecánico | VIDEO

¿Recuerdas a la "Monja de la feria"? Hace unos años se viralizó un video de una persona disfrazada con esta orden religiosa, pero la peculiaridad, además de causar terror con una máscara, fue que aparecía en un juego mecánico giratorio mientras que este personaje brincaba y bailaba justo en el centro. Pero este 2024 regresó en una versión más arriesgada y que ha causado demasiada preocupación entre los internautas, quienes aseguran que el trabajador está poniendo en riesgo su vida.

La monja de la feria fue muy popular hace unos años por su hazaña de permanecer de pie mientras un juego de una feria se mantenía activado, esto con la intención de animar a las personas y hacerles pasar un rato divertido. En ese entonces muchos se preguntaban si no se arriesgaba mucho al hacer su trabajo e incluso físicos salieron a explicar por qué no le parecía imposible permanecer quieto mientras la velocidad hacía gritar al resto de personas. Hoy la historia es diferente, ya que el personaje regresó en un nuevo video viral de TikTok que ha causado preocupación y consternación.

Ahora el trabajador aparece en "La Canoa" uno de los juegos más conocidos en las ferias y hasta los que se suben niños pequeños; quienes conocen este juego mecánico sabrán que se trata de un péndulo que marca medio círculo y se dirige en una sola línea mientras la velocidad aumenta. A diferencia de los videos de años pasados en los que se ve a empleados animando desde una base un poco más segura, en esta ocasión se ve al empleado sostenido de una de las líneas de cable del juego, mientras permanece de pie arriba del juego.

Las imágenes anteriores causaron preocupación entre los internautas, quienes aseguran que se trata de una situación muy arriesgada para una persona que quiere ganarse la vida con un empleo digno. Como era de esperarse, la toma ya se viralizó en redes sociales, donde supera las tres millones de reproducciones y miles de comentarios donde muchos expresan su preocupación, ya que al aparentemente no contar con un sistema de seguridad, la persona detrás de la monja estaría poniendo en riesgo su vida.

Esta es la imagen que causó indignación en redes. (Foto: TikTok @elmashkaec)

La monja de la feria reaparece en un juego mecánico peligroso y preocupa en redes

En TikTok el usuario @elmashkaec compartió un nuevo video del que todavía se desconoce dónde fue grabado, pero en el que aparece el juego de la canoa en movimiento, mientras que la monja de la feria aparece montada en la estructura y únicamente sujetada a una de las varillas que sostienen el juego mecánico. Al igual que en otros videos virales se ve al personaje animando a las personas y tratando de bailar, aunque el movimiento el mínimo para poder agarrarse con seguridad.

Luego que las imágenes se hicieron virales, en la sección de comentarios se leen mensajes de indignación y preocupación por el empleado que se caracteriza como la monja. "Diosito, cuida mucho a esta persona que arriesga su vida para ganarse dinero honestamente", "hasta que no pase una desgracia no estarán felices", "está ganándose el pan de cada día, Dios cuida de él", "no es como mucho riesgo eso?", "urge que se pongan las pilas y multa al dueño que se le ocurrió esto arriesgando la vida de alguien" y "yo me subo y ni disfruto por estar al pendiente de que no se vaya a caer".

