¿Cómo detectar el "cometa del siglo" en el cielo? Trucos para disfrutar desde México el paso del Tsuchinshan-ATLAS

El 2024 nos ha regalado paisajes hermosos en le cielo como fue un eclipse total de Sol el pasado mes de abril, pero las sorpresas no han terminado ya que existe otro fenómeno que es muy esperado entre la población mundial: el paso del "cometa del siglo". Pues este mes de octubre el Tsuchinshan-ATLAS pasará muy cerca de la Tierra, algo que permitirá que sea visible a simple vista desde nuestro cielo y si no quieres perdértelo, aquí te contamos todos los detalles para que hagas de este mes algo inolvidable.

El "cometa del siglo" recibió su nombre porque supuestamente es uno de los más brillantes que veremos en el siglo XXI, aunque no todos los expertos coinciden con esto; lo cierto es que la realidad es que por su formación y trayectoria las estimaciones apuntan a que esta podría ser la única ocasión en la que se acerque al planeta Tierra. Por esto y más es que se ha convertido en uno de los mayores puntos de interés entre la comunidad astronómica.

Pero si tú al igual que muchos no quieres perderte de su paso muy cercano a nuestro planeta, te tenemos buenas noticias ya que sí será visible desde México y aunque algunos expertos afirman que podría estarse desintegrando y con ello, también se corre el riesgo de que su brillante luz no sea tan perceptible cuando pase cerca de la tierra. ¡Pero no te desanimes!, te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Pues existen algunas claves y tips que te serán de mucha ayuda para cuando el Tsuchinshan-ATLAS se encuentre en su punto máximo de observación; lo primero que tienes que saber es que su punto más cercano a la tierra ocurrirá entre este miércoles 9 y el sábado 12, pero que este último día es donde más se podrá distinguir en el cielo. Después, poco a poco se irá alejando en nuestro Sistema solar para dejar de estar ante nuestra vista.

El brillo hace que sea fácil de identificar en el cielo. (Foto: Pixabay)

¿Cómo ver el cometa atlas?

El "cometa del siglo" o el cometa Tsuchinshan-ATLAS inició su mayor aproximación a la tierra este miércoles 9 de octubre y tanto en México como en el resto del hemisferio norte podrá ser visible. Algo que hay que entender es que aunque su gran brillo, del que han advertido los especialistas, es lo que lo podrá hacer detectable en el cielo y de una forma simple. Ante ello, se tienen que tomar algunas recomendaciones para verlo, pues si bien no le causará daño a nuestra vista, como sí lo haría ver directamente al Sol, hay momentos en los que los rayos solares no nos dejarán distinguirlo.

Así que estos días, especialmente el sábado 12 de octubre, que es cuando el cometa alcanzará su máximo punto de observación te asegures de buscar cielos despejados, especialmente en la madrugada, poco antes de la salida del Sol para que así lo puedas identificar a simple vista. Aunque se pueden usar telescopios para mejorar la experiencia, lo cierto es que su uso no es esencial, pues nuestros ojos serán capaces de verlo por sí solos. Ese mismo día, después del atardecer también puedes intentar ver el paso del Tsuchinshan-ATLAS, pero debes recordar que estará por desaparecer.

En cuanto a la forma que te hará distinguirlo de otras estrellas y satélites en nuestro cielo hay dos claves fundamentales; la primera de ellas es el brillo; recordemos que los cometas no tienen luz propia, pero ellos reflejan la luz solar desde sus partículas de hielo . Esto lo hace detectable a simple vista, pero no es el único factor a considerar, ya que su cola también te permitirá diferenciarlo de otras presencias brillantes en nuestro cielo.

De acuerdo con los especialistas, el cometa del siglo tendrá una cola larga que será fácil de identificar gracias al rastro de luz que emana, por supuesto, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, ya que si hay presencia de nubes o lluvia, disfrutar del fenómeno astronómico podría complicarse.

Su cola larga y brillante es una de las claves para identificarlo en el cielo. (Foto: Pixabay)

¿Cuándo se verá el cometa del siglo 2024 en México?

El cometa del siglo o Tsuchinshan-ATLAS será visible del 9 al 12 de octubre, pero este último día es cunado mejor se verá desde el hemisferio norte del planeta Tierra. Así que aparta esta fecha para dejar que tus ojos se deleiten con una vista única e irrepetible.

¿Dónde puedo ver el atlas del cometa tsuchinshan?

México y otros países del hemisferio norte de nuestro planeta serán de los afortunados en poder ver el paso del cometa del siglo; sin embargo, las recomendaciones para poder verlo a simple vista incluyen buscar espacios alejados de las ciudades, pues las luces de las capitales pueden afectar la visibilidad. Asimismo, buscar cielos despejados puede ayudar a detectarlo con facilidad.

Por otro lado, quienes no puedan disfrutarlo desde los cielos del hemisferio norte, también podrán hacerlo con transmisiones en vivo, como la que realizará el Observatorio Astronómico Nacional de Japón y de la que ya te contamos todos los detalles. Así que aparta el día y prepárate para este evento irrepetible.

