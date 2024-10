El Cometa del Siglo: tres recomendaciones para verlo lo mejor posible

Cada vez está más cerca el día en que podrá ser visto el cometa Tsuchinshan-Atlas, mejor conocido como “Cometa del siglo”, y bien vale la pena que los amantes de los fenómenos astronómicos no se lo pierdan, ya que de acuerdo con los especialistas de la Sociedad Astronómica, es un evento celestial que no se volverá a presenciar hasta dentro de 26 mil años. Por ello aquí te contaremos todos los detalles que necesitas saber para no perdértelo y poder visualizarlo de la mejor manera el próximo 12 de octubre.

¿Cómo ver de la mejor manera el Cometa del Siglo?

Aunque el Cometa del Siglo podrá ser visto en gran parte del mundo, lo primero que hay que saber es que hay algunos países que tendrán una vista más privilegiada que otros, por ejemplo España es uno de esos países, así como ocurrió en otros de sudamérica, entre ellos, Argentina, entre el pasado 27 de septiembre y el 2 de octubre, este día es cuando estaría más brillante, pero estará más cercano a la tierra a mediados del presente mes al anochecer, según el Real Observatorio de Madrid.

El cometa Tsuchinshan-Atlas llevará una velocidad de más de 290 mil kilómetros por hora y podrá ser visto antes del amanecer en lugares donde, principalmente, no haya tanta contaminación lumínica, es decir, el espacio esté lo más oscuro posible. Se recomienda esperarlo en dirección al este.

Lo mejor es contar con el equipo ideal para observarlo, puede ser un telescopio o unos binoculares, ya que de lo contrario sólo se vería como una mancha en el cielo.

Cabe señalar que si no logras verlo antes de que amanezca el 12 de octubre, también podrá ser observado durante el atardecer posterior al 15 de octubre, una vez que haya dado la vuelta al sol. De acuerdo con las estimaciones astronómicas, sería el 20 de octubre cuando ya no haya demasiada interferencia de luz y el brillo del cometa persista.

