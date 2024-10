¿Cómo ver EN VIVO la transmisión del Cometa del Siglo en México?

El cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) también llamado el "Cometa del Siglo" es un cuerpo celeste procedente de la Nube de Oort que fue descubierto en enero de 2023. Se estima que a su paso cerca de la Tierra el cometa podría alcanzar un brillo máximo de magnitud 2 en octubre de 2024 y ser observable a simple vista desde todo el mundo y la buena noticia es que puedes verlo totalmente en vivo.

Es importante tener en cuenta que los cometas nuevos a menudo experimentan una disminución repentina de actividad durante su aproximación al Sol, lo que podría hacer que sean varias magnitudes menos brillantes de lo esperado. Sin embargo, el Cometa Atlas ha mostrado un aumento en su brillo y tamaño en los últimos meses, lo que sugiere que podría ser visible a simple vista en octubre de 2024.

La fecha esperada en la que podrá verse el Cometa de Siglo se acerca, y es un fenómeno astronómico que no te debes perder porque probablemente sea la única vez que se podrá ver desde nuestro planeta. Solo se necesitarían al menos unos pequeños binoculares para observarlo aunque no son totalmente necesarios.

El cometa podría alcanzar un brillo máximo el 12 de octubre | Foto: Cometografía

¿Cómo ver el Cometa Tsuchinshan Atlas en vivo?

Sabemos que la contaminación lumínica e incluso las condiciones meteorológicas pueden dificultar la visibilidad del cometa, así que si no te encuentras en un lugar con las condiciones adecuadas para ver el Cometa Atlas o Cometa del siglo, te tenemos una excelente noticia, también puedes verlo totalmente en vivo a través de YouTube a partir de este momento y hasta la fecha esperada.

Gracias al Observatorio Astronómico Nacional de Japón podrás verlo de forma ininterrumpida desde la mirada del telescopio Subaru, que se ubica en la cumbre de Mauna Kea, en Hawái. Para entrar a la transmisión solo debes sintonizar en YouTube el canal Asahi Astro LIVE y seleccionar el en vivo del "Meteor LIVE 2024 from Subaru Telescope". De todas formas aquí te lo dejamos para que empieces a apreciarlo desde ya.

¿A qué hora pasará el cometa Atlas en México?

El cometa pasará cerca del Sol en una órbita muy parecida a la de Mercurio y será visible principalmente en el hemisferio norte durante varios días. Estará visible en México desde el 27 de septiembre hasta el 2 de octubre, siendo la hora ideal para verlo durante la madrugada desde las 4:00 a.m. aproximadamente. Mientras que el 12 de octubre por la noche se espera que alcance su mayor etapa de brillo.

¿Cuándo se verá otro cometa en México?

El evento astronómico también llamado el “Cometa del Siglo” ha causando mucha emoción a astrónomos y personas amantes de este tipo de eventos por una sola razón, no volveremos a ver un evento de esta naturaleza en muchos, muchos años. Si no llegas a ver el paso del cometa, lamentamos decirte que no verás jamás otro, pues debes saber que tendrás que esperar unos 26 mil años aproximadamente para tener otra oportunidad de observarlo mientras viaja por el cielo.

Solo se necesitarían unos binoculares para observarlo aunque no son totalmente necesarios | Foto: Cometografía

