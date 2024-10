Nadie nos va a extrañar, la serie de Prime que nos dio a "Miss Ilse", Daniela Luque, como un recordatorio que "todo pasa"

Nadie nos va a extrañar es esa serie que tocó fibras sensibles en cada uno de nosotros y sin importar nuestra edad, así lo han hecho saber esos videos virales de TikTok donde adolescentes, jóvenes y adultos terminan llorando por el inesperado final que nos demuestra que pese a las adversidades y problemas, la vida sigue y nunca se detiene. La sensación de esta producción de Amazon Prime viene de los temas que toca, inspirados en un grupo de adolescentes que viven en los 90's, pero que sigue vigente con la generación Alpha, es decir, los hijos de los Millennials.

La depresión, el autodescubrimiento, la identidad, la complicidad, el bullying y las complejidades de encontrarse a uno mismo son algunos de los aspectos que se retratan en esta serie del director tapatío Samuel Kishi Leopo y que aunque fueron ambientados en un mundo que hoy nos parece muy lejano, ha hecho conectar a miles. La lealtad del grupo de amigos interpretados por Axel Madrazo (Memo), Camila Calónico (Marifer), Nicolás Haza (Alex), Virgilio Delgado (Tenoch) y Macarena Oz (Daniela), no sólo nos lleva a ese pasado que todos vivimos, sino que nos deja ver un trasfondo igual de importante: el papel que tienen los profesores en nuestras vidas, en este caso Miss Ilse, quien fue interpretada por la actriz Daniela Luque.

La también actriz de teatro en proyectos como "Bolita por favor" y "No queda más remedio que explotar", habló en exclusiva con El Heraldo de México, en donde hizo un recorrido de su transformación de Daniela Luque y actriz, a la interpretación de Miss Ilse en Nadie nos va a extrañar. El papel, más que retos, le trajo enseñanzas y sin duda, la gratitud con el público, pues quienes han visto la serie no sólo conectaron con este grupo de adolescentes, sino también con la maestra que siempre los escuchó y valido, algo que incluso en el 2024 parece un escenario lejano, ¿pero por qué este personaje es tan querido en redes?

La actriz nos habló de sus próximos proyectos, pues está por estrenar su primer cortometraje. (Foto: Cortesía)

¿Quién es Miss Ilse en Nadie nos va a extrañar?

La actriz Daniela Luque es quien dio vida a Miss Ilse en la serie Nadie nos va a extrañar, un papel que ella misma define como muy "generoso y muy amoroso"; las razones anteriores son las que han logrado que el público abrace a su personaje, pero también a ella como actriz. Tras ver el desarrollo y la importancia que tiene en la vida de sus estudiantes, muchos han descubierto que "pueden haber otras maneras de comunicarse con los chicos en una etapa tan complicada", recuerda al hablar con El Heraldo de México.

En redes sociales el papel de la actriz es positivo y han hecho que los comentarios, que incluso le dejan los fans de la serie en su cuenta, recuerden sus propias experiencias cuando eran estudiantes, o bien, de aquellos maestros que al igual que "Ilsita" buscan dejar una huella en sus alumnos. Al preguntarle qué opina el impacto que tuvo este personaje en los espectadores afirma que es lo que le da sentido a su trabajo, pues reflejan que la ficción también puede ser parte de la vida.

"Ilse me parece que es un personaje que es sumamente generoso en muchos sentidos, creo que desde el principio, desde el mismo casting yo conecté inmediatamente con Ilse, casi que podíamos hablar el mismo idioma; obviamente tiene que mucho que ver con la pluma maravillosa de Adriana Pelusi y Gibran Portella", comenta sobre su personaje.

Aunque algunos recordaron a sus profesores con el personaje de Ilse, otros más la tomaron como inspiración a ser con sus alumnos. (Foto: IG @luquigna)

Daniela Luque cuenta que desde el estreno de Nadie nos va a extrañar ha recibido todo tipo de comentarios de estudiantes y maestros, pero resalta que cuando ella estaba en las aulas tuvo el tipo de docentes contrarios a su personaje en la serie y aunque recuerda que la docencia es complicada, añade que no se sentía conectada con sus profesores, algo que no reflejó en este personaje del que agrega, quiso plasmar "esa figura que lo siempre quise tener; un poco convertirte en eso que no tuviste y ahora tú eres eso para alguien más".

"Ilse es ese reflejo que además está en un punto medio dentro de la serie también en donde está cerca de los chavos, no está tan lejos de ellos y tampoco de los otros adultos, está como en un punto medio bastante solitario también ellos. Siento que ella luchaba mucho todo el tiempo contracorriente", dice al recordar que su personaje a diferencia de otros adultos en "Nadie nos va a extrañar" alcanzaba a recordar las crisis de la adolescencia.

Nadie nos va a extrañar, una serie que invita a atender los problemas de los adolescentes

"Es una serie que tiene mucha luz, que a pesar que tiene una problemática grave, que está abordando temas muy fuertes en general, creo que tiene mucha luz, que está recargada en estos jóvenes hipertalentosos", comenta Daniela Luque, quien a su vez confiesa que en la trama, "estamos hablando de temas muy fuertes, pero desde un lugar muy luminoso, también divertido y desde un lugar que da una cierta esperanza que las cosas pueden ser diferentes".

Miss Ilse representó para Daniela Luque una forma de darle sentido a su carrera como actriz. (Foto: Cortesía)

En lo anterior coinciden muchos de los que ya vieron Nadie nos va a extrañar y que sirve como un llamado para atender las problemáticas que viven los adolescentes y jóvenes que desde los 90's se han transformado, pero que siguen igual de vigentes en el 2024. Ante ello, la actriz manda un mensaje para quienes todavía no han empezado a ver o terminado esta obra resultado de la dirección de Samuel Kishi Leopo.

"Es tocar temas actuales, pero haciendo un viaje al pasado; eso es a mí lo que más me impresiona, hay muchas cosas que a mí me enseñó Ilsita. Hay muchas cosas que hoy en la juventud tal vez yo ni entiendo, los chavitos que están pasando justo por una vida digital que yo no pasé tal cual", cuenta antes de agregar, "es como sumar las problemáticas de hoy y las posibilidades de bullying, de todo eso que los chicos están pasando, creo que es mucho más importante, es más imperante ahora estar hablando de este tema porque al final la soledad, depresión supongo que siempre han estado, los han nombrado de otra forma, pero si hoy podemos verlo, podemos nombrarlo, por qué no hacer algo al respecto".

¿Cómo fue la grabación de "Nadie nos va a extrañar"?

Además del director Samuel Kishi Leopo, Nadie nos va a extrañar tiene la participación de muchas mujeres talentosas como Catalina Aguilar, la cocreadora, así como de Adriana Pelusi, o de Silvana Aguirre, quien fue la cabeza creativa de este proyecto. En su conversación, para Daniela Luque fue imposible no hablar de estos enormes talentos que hicieron posible esta serie de Amazon Prime.

Daniela Luque en su personaje de la maestra Ilse. (Foto: IG @luquigna)

"Un privilegio, lo podría llamar así, ambos son directores muy talentosos, me tocó trabajar más con Samuel que con Catalina, pero con Catalina también compartí set; me parece que ella tiene una gran chispa por el tipo de dirección que tiene. Es una persona que sabe muy bien lo que quiere y a dónde quiere llegar y Samuel es una persona sumamente sensible que tiene una dirección de actores, me parece que es muy fina porque hace una conexión no sólo con sus actores, sino en general con las personas que están involucradas, desde el catering, los de limpieza, los que llevan la cámara", dijo Daniela Duque.

¿Qué sigue para Daniela Luque?

Después del éxito de Nadie nos va a extrañar, Daniela Luque asegura que está regresando a sus raíces en la actuación, es decir, en el teatro y este mes de octubre va a estrenar la obra "Sueño de una noche de Verano" puesto en escena por Juliana Faesler en la UNAM de la mano de la orquesta de la máxima casa de estudios.

"Va a salir pronto mi primer cortometraje, es como mi ópera prima y estoy a punto de también grabar mi segundo cortometraje y estoy en aras también de comenzar otra serie que soy la autora de la serie, está en vistas y negociación", dijo al recordar que las puertas se le están abriendo.

En exclusiva nos adelantó los temas que plasmará en sus siguientes proyectos. (Foto: Cortesía)

El primer cortometraje habla del amor, el desamor y la ruptura del amor romántico para plantearse otras posibilidades que están ahí para probar romper con los esquemas que ya no nos resuenan; el segundo es sobre tocar heridas viejas y cómo uno mismo enfrenta estas heridas para confrontarlas y transformarlas. En cuanto a la serie, Daniela Duque señala que toca muchas temáticas pues el formato no será seriado, sino con temas distintos en cada capítulo y que reflejan la sociedad mexicana actual con temáticas como el machismo, el racismo y la ruptura con las estructuras.

