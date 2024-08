Regresan en el tiempo con la serie "Nadie nos va a extrañar"

Ambientada en los noventas, la serie Nadie nos va a extrañar muestra la importancia de la amistad, “es como regresar en el tiempo, las nuevas generaciones podrán conocer más acerca de cómo era México hace más de 20 años, hay mucha amistad, amor y nostalgia, amo la música de esa época y cómo se desarrollaba la comunicación en ese momento”, compartió Macarena Oz, quien es parte de los protagonistas.

Además de Oz participan Nicolás Haza, Camila Calónico, Virgilio Delgado y Axel Madrazo, quien aseguró, “es el corazón, el elemento más importante, los personajes son muy unidos, tuvimos una gran química todos juntos, la amistad nos une y eso se refleja en la pantalla”.

En el dramedy que fue producido por Silvana Aguirre, Catalina Aguilar Mastretta y el director ganador del Ariel, Samuel Kishi Leopo narra la vida de cinco amigos Alex, Tenoch, María Fernanda, Daniela y Memo, quienes manejan un negocio ilegal en su prepa, ya que venden tareas y trabajos a sus compañeros, y aunque su emprendimiento les trae dinero y popularidad, los conflictos de la edad amenazan con arruinarlo y poner su amistad en riesgo.

Sobre explorar una década ajena a su generación Virgilio Delgado mencionó, “disfruté mucho convertirme en mi personaje, construirlo fue interesante, me encantó viajar a esta época viendo la ropa y la música, la cual era increíble, gocé la compañía de mis compañeras y compañeros”.

Por su parte Nicolás Haza añadió, “he disfrutado todo el proceso de la serie, el guion, la producción, ver el póster, el tráiler, este proyecto me emociona, lo que no pasa tan a menudo, ya quiero ver el material final y que el público lo vea, me enamoré de este programa desde el inicio”.

Respecto a interpretar a un personaje que puso a prueba sus habilidades Camila Calónico comentó, “cantar en escena, me daba pena, con mi papel me identifico mucho, nunca había hecho a un personaje tan parecido a mí y fue difícil verlo desde afuera todo el tiempo”.

Y Haza agregó, “es muy interesante construir un personaje con una mentalidad que yo no tengo, por la época, y darme cuenta del contexto y la forma de pensar de la sociedad”.

La primera temporada de Nadie nos va a extrañar se estrena el próximo 9 de agosto en Prime Video.

SOBRE NNVAE:

La serie será un dramedy, en el que se combina el humor y el drama.

Nadie Nos Va a Extrañar esta situada en la época antes de la crisis económica en México.

Es producida por la showrunner Silvana Aguirre.

Es dirigida por el director ganador del Premio Ariel, Samuel Kishi Leopo.

La banda sonora de la serie incluye un tema inédito interpretado por Julieta Venegas

LOS DATOS:

240 países en los que será estrenada la serie.

1994 está ambientada la historia.

8 capítulos tendrá la primera temporada.

