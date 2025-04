“Es mi proyecto de vida, defender causas que me parecen injustas e impulsar la defensa de quienes más lo necesitan": Mónica Güicho

La candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mónica Güicho, visitó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), donde impartió la conferencia magistral titulada “Justicia y Derechos Humanos”.

Acompañada por autoridades académicas como la Mtra. Marcela Corro Prieto, directora académica del Departamento de Derecho, el Dr. Alejandro José Ramírez, profesor del mismo departamento, y el Dr. José Gerardo Traslosheros Hernández, decano de la universidad, Mónica Güicho compartió con estudiantes su visión sobre el papel de la justicia en la defensa de los derechos humanos en México.

Durante el evento, se generó un diálogo cercano con el alumnado. Ante la pregunta del estudiante Ángel Mora, “¿Por qué quiere ser ministra?”, Mónica Güicho respondió con claridad y convicción:

“Es mi proyecto de vida. Desde siempre he tenido una vocación natural por la impartición de justicia, por defender causas que me parecían injustas y por impulsar la defensa de quienes más lo necesitan. He tenido esta vocación tanto en la academia como en el poder ejecutivo, y hoy, desde la impartición de justicia, tengo la claridad de lo que las estadísticas nos reflejan: más del 40% de las personas en prisión no tienen sentencia y deben presumirse inocentes. Esta es una omisión grave de la Suprema Corte, que ha fallado en generar precedentes claros que resuelvan el fondo de los casos. Por eso sé que puedo aportar al cambio urgente que exige la ciudadanía.”

Se necesita un sistema más humano, cercano y eficaz

En otro momento del diálogo, Ximena Valdivia preguntó por qué se debería apoyar la iniciativa del Poder Ejecutivo para elegir a jueces por voto popular. La candidata argumentó que democratizar el poder judicial es una vía para fortalecer la legitimidad de quienes imparten justicia y garantizar que respondan a las verdaderas necesidades del pueblo.

Soy Mónica Güicho, tu candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este 1 de junio, haz historia con tu voto. Encuéntrame en la boleta morada del INE como la #15.



¡La justicia está en tus manos! pic.twitter.com/Pvq20OzTWF — Mónica Güicho (@MonicaGuicho) March 31, 2025

La visita concluyó con una entrevista especial para la emisora La Ke Buena de Puebla, donde Mónica Güicho conversó sobre su propuesta de transformación judicial, la necesidad de un sistema más humano, cercano y eficaz, y su visión sobre el acceso a la justicia en México.