Animal print: 3 maneras de llevar una prenda con este diseño y que luzca con elegancia

El animal print está en tendencia Pinterest/jgurl4eva

El estampado en animal print suele ser una tendencia que nunca pasa de moda, por lo que este otoño e invierno 2024 se verá con frecuencia en tiendas de ropa, accesorios y zapatos, razón por la que es importante conocer la manera de combinarlas para siempre lucir elegante y con estilo.

El animal print es una tendencia recurrente en la moda, visualmente es muy atractivo, ya sea en los patrones como el leopardo, cebra o serpiente, ha logrado evolucionar para adaptarse a diferentes épocas. Cabe señalar que muchas personas asocian estos patrones de pieles de animales con símbolos de poder, estatus y riqueza

Muchas personas le temen al animal print, ya que piensan que no luce elegante o no saben que hacer o con qué combinar una prenda, pero la verdad es que es un patron muy versátil y queda perfecto en looks casuales como en atuendos de noche, así como también con una amplia gama de colores y estilos

Llevar una prenda completa es una de las mejores maneras de combinar el estampado. Captura de pantalla pinterest/stealthelook

¿Cómo utilizar el animal print y que luzca elegante?

Por años las celebridades, diseñadores y figuras de la cultura pop han llevado en accesorios o ropa el animal print y siempre lucen geniales, pero para lograr una armonía se deben conocer algunas reglas que ayudarán a elevar cualquier look y que no se vea exagerado.

Menos es más: es recomendable solo elegir una prenda con animal print y combinarla con básicos de colores neutros como blanco, negro, beige o gris. Cuidar los accesorios: quien utiliza ropa con animal print deberá mantener accesorios minimalistas y elegantes. Prendas básicas: la ropa con cortes clásicos y atemporales, como blazers, faldas lápiz o camisas de seda se verán más refinadas al estampado.

Las faldas largas son perfectas para el otoño. Captura de pantalla pinterest/Cgrey_and_blush

¿Cómo debe de ser el peinado y maquillaje al usar animal print?

Un look de animal print suele ser muy llamativo, por lo que es preferible llevar un maquillaje sencillo natural para no recargar el conjunto, tonos dorados en sombras, nada oscuro en ojos, así como también quienes deseen algo de color pueden optar por llevar los labios rojos, pero todo lo demás solo con neutros.

Mientras que para el peinado también se recomienda algo natural, nada llamativo o que compita con la prenda de animal print, solo de esta manera se podrá mantener una armonía completa, así como también un look elegante o sofisticado que es lo que se busca.

Las blusas con lasos y estampados se verán con frecuencia esta temporada. Captura de pantalla pinterest/ASOS DESIGN

