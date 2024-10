Eva Longoria festeja los 20 años de "Esposas desesperadas", ¿cuántos años duró esta icónica serie y dónde la puedo ver en México?

La serie "Esposas Desesperadas" es una de esas producciones que resultaron exitosas a principios de los 2000 y que con el paso de los años no ha hecho otra cosa que consagrarse como un clásico que todos hemos visto, incluyendo a las nuevas generaciones que de niños probablemente disfrutaron de algunos episodios por la transmisión en la televisión abierta, o bien, que ahora gracias a las plataformas de streaming le dieron una oportunidad y conocer más de las tendencias del Y2K. Hoy, esta icónica producción cumple 20 años y una de sus protagonistas apareció en redes para celebrarla.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Eva Longoria apareció con un carrete de fotos recordando "Esposas Desesperadas", una serie que llegó en el 2004, tan sólo cuatro años después que la famosa hiciera su debut como actriz en "Sensación de vivir" (2000) y el éxito rápidamente terminó de posicionarla como una de las promesas de la pantalla chica y grande, algo que confirmó con el paso de los años. En los festejos por el 20 aniversario de esta serie de Marc Cherry, Jeff Greenstein y Chris Black agradeció a quienes la orientaron en este proyecto.

"¡20 años de amas de casa desesperadas! Me emociono tanto pensando en cómo este show cambió todo para mí. Tantos recuerdos, tantos episodios (¡solíamos filmar 24 episodios por temporada en aquel entonces! ), y muchos trajes icónicos. Todo lo que sé sobre cine y televisión lo aprendí en ese programa. Estoy tan agradecida por mi mentor para siempre, Marc Cherry, y por las mujeres que me tomaron bajo su ala y me mostraron el camino", escribió para sus más de 10 millones de seguidores en Instagram.