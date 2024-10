¿Cuáles son los colores de San Judas Tadeo y qué significan?

En los últimos meses la reliquia de San Judas Tadeo llegó a México emocionando así a muchos de los feligreses que realizaron largas filas en iglesias de varios estados de la República para acercarse a tocarlas, admirarlas y pedir protección, además de la intervención del santo para alguna causa difícil. Pero la celebración y la adoración al apóstol todavía no termina, ya que este 28 de octubre es el día en el que se le celebra.

Cada 28 de octubre las iglesias, entre ellas el Templo de San Hipólito Mártir en la CDMX, reciben a miles de creyentes que llegan a cumplir mandas para que algún milagro se les cumpla, para bendecir sus rosarios, veladoras, pulseras o figuras religiosas y escuchar las misas que se preparan en esta fecha. Sin embargo, este año al tratarse de un lunes no todos los admiradores de San Judas Tadeo pueden darse cita para las ceremonias religiosas, pero esto no quiere decir que no puedan venerarlo a su manera.

Para nadie es secreto que el llevar una tarjeta en la cartera con la imagen del apóstol y la oración, así como pulseras con los colores de este santo y algún rosario de mano pueden servir para acompañar nuestra fe en una fecha tan importante como esta. Pero de lo que poco se habla es sobre el significado de los colores que se asocian con esta bondadosa imagen de la iglesia católica y es por ello que hoy te los compartimos.

Así, si este 28 de octubre piensas llevar amuletos permitidos por la iglesia católica, como es el caso de las pulseras de colores, o alguna otra representación e incluso agregarlos de otras maneras. Recuerda que una de las peticiones de la iglesia es no confundir su imagen con un culto, una asociación al cumplir milagros e incluso a tener más poder que Dios.

Este día se celebran misas en su honor. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuáles son los colores de San Judas Tadeo en su vestimenta?

Los colores de San Judas Tadeo son los que el apóstol lleva en su vestimenta y que vemos en otras representaciones como son las pulseras de cuentas que se venden afuera de las iglesias para que los creyentes siempre lleven su fe presente. Entre las tonalidades que usa este santo destaca el blanco de su túnica; el verde de su manto y el amarillo que puede verse tanto en la moneda de su pecho como en la llama, así como en los adornos dorados que tienen algunas de las figuras.

¿Qué significa el manto verde de San Judas Tadeo?

Manto verde. Esta pieza también es conocida como el Patrono de la Esperanza y es precisamente esto alcanzable lo que significa, pero que también está asociado con la renovación como la que vemos en la naturaleza cuando las plantas brotan y crecen que toman esta tonalidad.

Túnica blanca. Asociado a la paz en el reino y en nuestros vínculos familiares, pero también con la protección de la familia.

Asociado a la paz en el reino y en nuestros vínculos familiares, pero también con la protección de la familia. Amarillo. Este color presente en distintas partes de la vestimenta de San Judas Tadeo se cree que está asociado con la resolución de los problemas y de ahí que este apóstol sea nombrado como el de las causas imposibles.

Los altares con el santo deben de incluir monedas. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué significa el color verde de San Judas Tadeo?

El manto de San Judas Tadeo es de color verde y aunque en ocasiones sólo se suele relacionar con la esperanza, lo cierto es que para la iglesia católica esta tonalidad tiene un significado más profundo ya que ayuda a que las personas recuerden la solemnidad de la liturgia, es decir, de la forma en la que esta organización rinde culto a Dios.

Recordemos que este apóstol no es el único en llevar este color, pues los sacerdotes también usan el verde en el tiempo ordinario, es decir, cuando no hay alguna festividad como la Cuaresma, el adviento, la Pascua o la Navidad. Por otro lado, la tonalidad también se relaciona con la resurrección.

¿Qué se le hace a san judas el 28 de octubre?

El 28 de octubre es una de las fechas más importantes dentro de la Iglesia Católica, ya que es en ella cuando se celebra y venera a San Judas Tadeo, por lo que en este día se realizan múltiples misas, peregrinaciones, mandas y quienes tienen un altar en su casa también pueden colocarle monedas al santo, o bien, encenderle veladoras blancas.

Además, este es un buen día para encender la veladora de San Judas de los siete colores con la que se le puede pedir al apóstol que interceda por nosotros ante Dios para cumplirnos alguna causa difícil. Entre los tonos se incluyen los que aquí te dejamos con su significado.

Recuerda encenderle una veladora este 28 de octubre. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué significa el color de las velas de San Judas Tadeo?

Amarillo. Representa la abundancia y la prosperidad.

Azul. Se asocia con la tranquilidad y la paz.

Blanco. Representa la pureza y la protección espiritual.

Morado. Este color simboliza la espiritualidad y la sabiduría.

Naranja. Símbolo del éxito y del logro de las metas.

Rojo. Representa el amor y la pasión.

Verde. Además de la esperanza, se asocia con la salud, la sanación y el dinero.

