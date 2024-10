Día de Muertos: 10 trámites que tienes que hacer antes de morir para no dejar problemas a tus seres queridos

El Día de Muertos es una fecha profundamente significativa para los mexicanos. Los preparativos para la ofrenda además de conectar con quienes han partido, nos invitan a reflexionar sobre la vida, el tiempo que tenemos y el legado que queremos dejar. Mientras colocamos en el altar flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar y los platillos favoritos de nuestros fieles difuntos, también es un buen momento para pensar en cómo queremos ser recordados.

¿Qué huella dejaremos en nuestros seres amados? ¿Cómo podemos asegurarnos de que lo que más valoramos permanezca en su memoria? La partida de un ser querido deja una huella profunda en la vida de sus allegados y, sin una planificación adecuada, puede llevar a situaciones complejas para las familias.

De acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, solo el 6 por ciento de los mexicanos cuenta con un testamento, lo que implica que muchas familias deben enfrentar procesos judiciales largos y costosos. Además, solo el 39,1 por ciento de la población entre 18 y 70 años tiene una cuenta de ahorro para el retiro, dejando a la mayoría de los mexicanos sin la seguridad financiera necesaria para su vejez.

Estos datos subrayan la importancia de la planificación patrimonial y de tener los documentos esenciales en orden para evitar problemas futuros cuando mueras. De paso, evitarás que tus seres queridos tengan dificultades para cerrar todos los procesos legales, bancario o administrativos que llevaste en vida.

La ofrenda de Día de Muertos es una tradición típica en México. Foto: Pexels

10 cosas que debes hacer en vida para no dejar problemas al morir

Para que todo lo que deseas vivir ahora sea más importante que dejarlo pendiente al morir, es que te compartimos una lista de acciones esenciales que debes hacer antes de partir, no solo para asegurarte de que tus seres queridos te recuerden de la mejor manera, sino también para dejar todo en orden y vivir plenamente mientras aún estás aquí.

“La celebración del Día de Muertos nos brinda una ocasión única para reflexionar sobre lo que realmente importa: dejar un legado positivo que inspire a nuestros seres queridos y les ofrezca tranquilidad cuando ya no estemos. Es un acto de amor el asegurarnos de que todo esté en orden, desde nuestras finanzas hasta nuestras últimas voluntades, para evitarles cargas emocionales y económicas innecesarias”, destaca Mayra González Moreno, fundadora de Mi Legado.

DEJA CLARO QUÉ QUIERES QUE PONGAN EN TU OFRENDA

El Día de Muertos es una ocasión especial para recordar a los difuntos que nos visitan del Mictlán a través de una ofrenda personalizada. Deja por escrito en algún sitio donde tus seres queridos puedan consultar qué te gustaría que coloquen en el altar, desde tu comida favorita hasta objetos significativos.

Los hogares mexicanos se llenan de ofrendas de Día de Muertos. Foto: Especial

PLANIFICA TU DESPEDIDA

Vivir en el presente es clave, pero planificar el futuro es un acto de responsabilidad. Sólo el 39,1 por ciento de los mexicanos dispone de una cuenta de ahorro para el retiro, y apenas el 9 por ciento tiene seguro de gastos médicos mayores, es decir 9 de cada 100 mexicanos cuentan con esta protección, lo que deja a muchas personas vulnerables ante emergencias médicas.

HAZ ESE VIAJE SOÑADO

No esperes más para hacer esa aventura que siempre has querido. Las experiencias que vivimos nos enriquecen, y no hay mejor manera de honrar la vida que atreviéndonos a experimentar aventuras que nos llenan el alma. Asegúrate de cumplir tus sueños y crear recuerdos inolvidables.

En pareja o con amigos, pero viaja y disfruta en vida. Foto: Agencias

ORGANIZA TUS DOCUMENTOS ESENCIALES

Tener tus documentos en orden, desde actas de nacimiento hasta escrituras y seguros, puede ahorrar tiempo, dinero y estrés a tus seres queridos. Hay herramientas te permiten centralizar y gestionar toda esta información de manera segura y accesible.

TRAMITA TU TESTAMENTO

Este documento legal es la única vía para garantizar que tus deseos se cumplan tras tu partida. Sin él, tu familia podría enfrentar años de disputas legales. Sólo el 6 por ciento de los mexicanos en todo el país cuenta con un testamento, lo que deja una gran oportunidad para mejorar la planificación.

El testamento es un documento importante para el difunto y su familia. Foto: Especial

PERDONA Y CIERRA CICLOS PENDIENTES

No te lleves rencores ni pendientes al más allá. Aprovecha el tiempo que tienes para reconciliarte con quienes has tenido diferencias, perdonar y cerrar ciclos. La paz emocional es uno de los mayores legados que puedes poseer.

ORDENA TUS BIENES Y POSESIONES

Tener en orden los documentos de tus bienes y posesiones es un paso esencial para garantizar que tus deseos sean respetados. Desde propiedades hasta objetos de valor sentimental, es importante registrar todo de manera clara. Esto no sólo facilita la gestión de tus bienes, sino que también evita disputas entre tus herederos.

Los familiares suelen quedarse a cargo de las propiedades. Foto: Especial

REFLEXIONA SOBRE TUS FINANZAS

La mayoría de los jóvenes en México no se siente preparada para la vejez. Así lo muestra la Encuesta Ahorro y Futuro realizada por la AMAFORE, sólo el 8 por ciento de los encuestados se considera muy preparado para enfrentar esta etapa. Esta falta de planificación financiera revela la urgencia de tomar medidas para asegurar un futuro económico estable. Revisar tus finanzas, ahorrar para el retiro y establecer un plan a largo plazo garantizará una seguridad a tus seres más importantes.

DEFINE TUS DESEOS FUNERARIOS

La previsión funeraria es un tema del que pocos hablan, pero que es esencial para evitar problemas en el futuro. En México, se calcula que el 4 por ciento de la población cuenta con un plan funerario. No dejes a tus seres queridos con esta carga financiera y asegúrate de que tus deseos sean claros y respetados. Además, cada año el valor de los servicios funerarios aumenta un 5 por ciento en relación directa a los ajustes inflacionarios y la totalidad de lo contratado es deducible de impuestos.

Es debido prevenir tus servicios funerarios. Foto: Especial

NO HEREDES PROBLEMAS

La mejor herencia es evitar problemas legales y financieros. El heredar es un acto de responsabilidad y amor hacia tus seres amados. Tener tus documentos en orden y tu patrimonio claramente organizado no solo previene conflictos familiares, sino que también facilita la distribución de tus bienes. Al no dejar pendientes, garantizas una transición más tranquila y rápida para tus herederos, quienes podrán enfocarse en tu legado emocional en lugar de lidiar con trámites complejos o costosos.

La celebración del Día de Muertos te permite reflexionar sobre la vida, el tiempo y lo que dejamos atrás.

te permite reflexionar sobre la vida, el tiempo y lo que dejamos atrás. No esperes a que sea demasiado tarde para organizar tus documentos, planificar tu futuro o compartir tus deseos.

Toma decisiones ahora y asegura que tu legado esté en orden, brindando así claridad a tus seres queridos en momentos difíciles.

