TODAS las ofrendas por el Día de Muertos en cada alcaldía de la CDMX | Horarios, FECHAS y lugares

Los meses de octubre y noviembre son dos de los más esperado de cada año, pues es la temporada en la que los seres queridos que tanto amamos y que partieron de este mundo regresan para visitarnos gracias a la tradición del Día de Muertos, una serie de fechas en las que los caminos con pétalos de flores de cempasúchil guían a los muertos para que regresen a casa con las personas que todavía los recuerdan en vida. Hay muchos aspectos y elementos a comentar sobre este momento del año; sin embargo, entre las preferidas de muchos destacan las ofrendas que se colocan en los hogares, plazas públicas, escuelas o negocios, ya sea de forma sencilla o monumental.

Quienes viven en México, sean nacionales o extranjeros, saben mejor que nadie que la colocación y exhibición de ofrendas se convierte en todo un espectáculo que nadie se puede perder ya que nos permite recordar a familiares, amigos y hasta mascotas que partieron de este mundo. Esta actividad se disfruta solo o en compañía de toda la familia y hoy queremos compartirte la lista completa de ofrendas por el Día de Muertos que se colocarán en la CDMX, ¡y sin importar tu alcaldía!, pues en una fecha como esta todos participan.

Así que si quieres ir a al Mega Ofrenda de la UNAM, a las que cada año decoran el centro de Coyoacán o viajar hasta el sur de la CDMX hasta llegar a Xochimilco y así disfrutar todavía de una celebración más tradicional que se acompaña de las leyendas de los distintos pueblos, te invitamos a no dejar de leer. Con todas estas actividades tendrás ocupados todos los días de las últimas semanas de octubre y los primeros días de noviembre, que es cuando las ánimas llegan a nuestro plano para visitarnos. ¿Te animas a visitarlas?, organiza tu recorrido para que no te pierdas ninguna de ellas y no olvides que casi siempre están acompañadas por una larga lista de actividades y talleres para realizar.

Así que si quieres llenarte de actividades, ofrendas, olor a copal y a las flores de cempasúchil, ver las maravillas del trabajo artesanal que hay en el papel picado, encender una veladora y poner un vaso de agua extra para esas ánimas que vienen de visita y no tienen a dónde llegar, además de disfrutar de las mandarinas o de un sabroso pan de muerto, ¡súmate a estos planes que te encantarán!, y que además podrás disfrutar desde distintos puntos de la Ciudad de México.

¿Dónde hay ofrendas en la CDMX?

El Día de Muertos es una tradición mexicana en la que todo el país se suma a los festejos; en el caso de la capital, hay todo tipo de actividades y eventos dedicados a cosas específicas como es el caso del pan de muerto, pero principalmente para exhibir ofrendas. La colocación de estos altares mantienen la tradición, en ocasiones son temáticas y dedicadas a ciertas figuras, y se colocan tanto por artistas como por estudiantes, como es el caso de la Mega Ofrenda de la UNAM, pero las 16 alcaldías de la CDMX tienen más de una a la cual asistir para disfrutar una fiesta de colores y elementos mexicanos, pero también para tomarles fotos y compartirlas en redes sociales.

Desde la Cuauhtémoc y la Venustiano Carranza que conforman el Centro Histórico, hasta el sur con Tlalpan o Xochimilco y pasando por el poniente con Cuajimalpa y La Magdalena Contreras, en cada zona hay ofrendas puestas completamente gratis que puedes recorrer. Aquí te dejamos algunas de ellas para que las visites cuanto antes, ya que desde mediados de octubre y hasta la primera semana de noviembre está presente la decoración.



¿Cuándo se ponen las ofrendas en Coyoacán?

Coyoacán es una de las alcaldías protagonistas del Día de Muertos y este 2024 hay varios eventos relacionados a ofrendas que no te puedes perder. Si bien hasta el momento la alcaldía no ha confirmado a partir de qué fecha se colocarán las ofrendas en el Centro de Coyoacán; sin embargo, ya se tienen los detalles para recorrer la Mega Ofrenda de la UNAM y aquí te lo contamos.

Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N. Podrás visitarla del 1 al tres de noviembre de las 11:00 am a las 21:00 horas.

en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N. Podrás visitarla del 1 al tres de noviembre de las 11:00 am a las 21:00 horas. Ofrendas en La Casa del Indio Fernández . Al igual que cada año este espacio abre sus puertas para un recorrido con motivo del Día de Muertos y aunque tiene costo entrar a la mansión, los jardines también cuentan con decoración y el acceso suele ser gratuito. La dirección es Zaragoza 51, Santa Catarina, Coyoacán.

. Al igual que cada año este espacio abre sus puertas para un recorrido con motivo del Día de Muertos y aunque tiene costo entrar a la mansión, los jardines también cuentan con decoración y el acceso suele ser gratuito. La dirección es Zaragoza 51, Santa Catarina, Coyoacán. Además de las ofrendas, en esta alcaldía puedes realizar el tradicional recorrido "Las Catrinas Visitan Coyoacán", que se realizará en el centro de la demarcación los días 24 y 25 de octubre de las 19:00 a las 20:30 horas.

Ofrendas en el Centro Histórico de la CDMX por Día de Muertos 2024

El Centro Histórico también ofrecerá una larga lista de actividades para realizar en este 2024 con motivo de los festejos del Día de Muertos, aquí te dejamos algunos de ellos.

Festival de Ofrendas y Arreglos Florales del Centro Histórico. Esta quinta edición se realizará del 25 de octubre al 3 de noviembre.

Florales del Centro Histórico. Esta quinta edición se realizará del 25 de octubre al 3 de noviembre. Además puedes visitar el Festival de Pan de Muerto y Chocolate 2024 donde también encontrarás algunas ofrendas durante los días 19 y 20 de octubre, pero también los 1,2 y 3 de noviembre en la avenida Hidalgo 85 del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué habrá el 2 de noviembre en la CDMX y dónde ver ofrendas?

Hasta el momento las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco no han confirmado las fechas en las que iniciarán los festejos con motivo del Día de Muertos; sin embargo, en otras zonas se han confirmado talleres, eventos y otras actividades las que puedes realizar. Aquí te dejamos algunas de ellas:

Azcapotzalco: del 14 al 19 de octubre puedes participar en los talleres de Pan de muerto y Calaveritas donde podrás aprender a preparar estos dos elementos básicos de los altares para nuestros seres queridos que pasaron el otro mundo. También puedes sumarte al Bazar del Cempasúchil los días 18, 19 y 20 de octubre en un horario de 11:00 a 19:00 hrs.

La Magdalena Contreras : participa en el concurso de las Calaveras Abiertas Edición 2024, tienes hasta el 25 de octubre para enviar tu calaverita.

: participa en el concurso de las Edición 2024, tienes hasta el 25 de octubre para enviar tu calaverita. Xochimilco: visita el Festival de las Flores e Cempasúchil del 17 de octubre al 3 de noviembre sobre Paseo de la Reforma y aunque no es directamente en la demarcación, esta alcaldía es la que cultiva las flores de temporada. También puedes participar en el Concurso de Disfraces de mascotas perrunas y gatunas o disfrutar de la danza prehispánica "El Quinto Sol, la leyenda en el gran canal" a partir del 25 de octubre.

