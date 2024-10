¿Terremoto en México y una nueva pandemia? Vidente da preocupantes predicciones para octubre 2024

El 2024 está por acabar y ahora que entramos en el último trimestre del año, en el que al menos en México inician muchos de los festejos previo al Día de Muertos, las predicciones para este mes de octubre no son nada alentadoras y sin duda nos hacen pensar en aquel 2020 cuando una pandemia, muertes y conflictos eran los encabezados por todos lados. Recientemente la vidente y psíquica Vieira contó qué es lo que le depara a nuestro país y al mundo en los siguientes 31 días, sobre lo que precisó que llegará una nueva pandemia, tragedias, atentas y la muerte de figuras importantes en el espectáculo. ¡Prepárate!

"Las cartas, mis amores, me están diciendo que tenemos que tener mucho cuidado en la salud. No para muchos, pero más para las mujeres el mes de octubre no vamos a estar sintiéndonos bien. Sale El Mundo; tenemos que estar con los ojos abiertos, nos espera otra variante más tristemente".

De acuerdo con la vidente, en la lectura sale la carta del seis de bastos, que indica preocupaciones sobre cuestiones de salud que afectarían principalmente las ciudades de Los Ángeles y Miami, en Estados Unidos. Aunque no agregó más detalles sobre cómo se vivirá lo que parece ser una pandemia o el surgimiento de una nueva variante de las enfermedades que no han dejado descansar al mundo en los últimos años, es decir, el Covid-19 y la viruela del mono. La situación no sólo afectará este sector, sino que también puede traer conflictos y protestas.

Lo más preocupante según las revelaciones de Vieira es que México también enfrentará problemas relacionados con la salud. "Viene algo fuerte", dijo antes de recomendarle a los mexicanos que este mes de octubre de 2024 se protejas bien con cubrebocas y otras medidas para no presentar problemas de salud.

¿Cuándo temblará en México?

Aunque septiembre es el mes que mayor miedo causa entre los mexicanos, porque tres de los terremotos más fuertes han ocurrido en este mes y dos de ellos en la misma fecha, lo cierto es que en octubre habrá otro evento como los que vivimos en las semanas pasadas; sin embargo, ahora no será la CDMX o el sur del país quienes tendrán que vivir un movimiento telúrico, sino que el norte será quien no la pase demasiado bien.

"México, otro pequeño temblor, el norte de México. Qué triste. Personas con mochila al hombro y se va a sentir en México un frío como nunca", dijo la vidente Vieira.

Cuatro celebridades morirán en México

Pero las malas noticias no terminan allí, pues según las cartas de la psíquica, en el mundo del espectáculo saldrá una persona del espectáculo "que tomará la decisión para un desenlace muy triste", contó sin especificar más. Y aunque nadie quiere quedarse sin importantes rostros del medio, agregó que cuatro celebridades morirán este mes, se trata de dos actrices y dos actores, pero no compartió información que dé pistas sobre sus identidades.

Vidente predice un atentado para Donald Trump en octubre 2024

Además de los motivos anteriores que ya causan alarma entre muchos, la vidente también habló de la posibilidad de un nuevo y lamentable atentado; sin embargo, no agregó demasiados detalles a excepción que la víctima será un político y ante ello mencionó que Donald Trump deberá de tener cuidado. Recordemos que el pasado 13 de julio el expresidente de Estados Unidos sufrió un atentado en el que una bala rozó su oreja.

Además de este supuesto atentado, el mes enfrentará dos nuevas tragedias con un avión que se desplomará y un accidente de carretera que involucre víctimas; sobre este último incidente, precisó que un tren también podría verse involucrado. Pese a la posibilidad de que esto ocurra, la experta no reveló en qué partes del mundo podrían ocurrir.

