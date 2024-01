Descubre el motivo por el que te va pésimo en el amor, según la fecha de tu nacimiento

El amor es uno de los sentimientos más profundos y hermosos de experimentar para muchas personas. Para otras, es una experiencia que deja sabores amargos por decepciones, infidelidades y otros tipos de situaciones dolorosas. Lo cierto es que cada signo del zodíaco puede vivir un romance de manera distinta y también sus rupturas y decepciones amorosas.

Es importante señalar que la Astrología cada signo del zodíaco puede vivir un romance de manera distinta y también sus rupturas y decepciones amorosas. Incluso, según la posición del Sol al momento de nacer se pueden explicar algunas tendencias de fracaso en el amor. Hay que tener en cuenta la compatibilidad entre las casas astrológicas que rigen a cada uno de los individuos de una relación amorosa y sus respectivas cartas astrales.

Descubre cuáles son los aspectos negativos de tu signo en el amor. Fuente: Pinterest

Conoce cómo incide tu fecha de nacimiento en las relaciones de pareja

De acuerdo con la Astrología, existen algunos parámetros de comportamiento que son comunes a las personas, según el signo del zodiaco al que pertenecen. En el caso de Aries, se trata de personas muy directas e impulsivas que viven con mucha fogosidad las relaciones y eso puede terminar asustando a los demás. Tauro, son muy leales pero tienden a ser muy tercas. Esa falta de flexibilidad en ciertos asuntos impide que exista un buen entendimiento en el amor. Los nacidos bajo el signo zodiacal de Géminis, son considerados seres muy sociables e indecisos, lo que le juegan en contra en una relación porque interpretan que no la toman en serio.

Los nacidos en el signo zodiacal de Cáncer, son personas muy cariñosas, pero puede resultar empalagoso. A Leo, en el amor le puede ir mal debido a su forma de ser apasionada y en busca de la atención y suele ser muy demandante. Virgo: es el signo más perfeccionista por lo que hallar una pareja es muy difícil para ellos. En el caso de Libra, al estar siempre en busca de la perfección y armonía pueden resultar muy exigentes y en el amor nada es perfecto.

El amor de pareja para muchas personas es muy difícil de conseguir. Fuente: Pinterest

Según la Astrología, las personas de Escorpio son intensas y muy desconfiadas, rasgos que generan cortocircuito en cualquier pareja. Sagitario es un signo que ama la independencia y es honesto sin importar dañar sentimientos, lo que resulta una mala combinación en el amor. En el caso de Capricornio son personas ambiciosas y muy obsesionadas con el trabajo. Son muy serias y reservadas lo que puede generar que la pareja exija demostraciones de afecto que no tienes. Los acuarios aman la independencia y eso los hace ver distantes. No demuestran sus emociones algo que por supuesto genera cortocircuitos en la pareja. Piscis idealiza todo, algo que por supuesto no los hace tener los pies sobre la tierra cuando se trata de cuestiones del amor.