¿Quiénes son las Sephora Kids? La tendencia de TikTok que prende las ALERTAS en padres de familia

Una peligrosa tendencia se está apoderando de las redes sociales, y los padres de familia ya están en alerta ante el peligro que las menores de edad puedan correr.

Se trata de 'Sephora Kids', menores de edad que consumen productos de Sephora diseñados para adultos, para luego hacer reviews de los mismos en redes sociales. Te contamos por qué esta tendencia es dañina.

Con el auge de TikTok, tendencias que pueden considerarse negativas también han ido creciendo cada vez más; amplificadas por creadores que por likes y views harían lo que fuera, incluso esparcir contenido tóxico que puede ser dañino para la salud mental de los millones de usuarios que a diario consumen la plataforma.

Sephora Kids: Las menores consumen productos de belleza diseñados para mujeres adultas

El auge de los 'Sephora Kids' urge a los padres de familia a poner atención a lo que consumen las menores de edad y el daño que les puede hacer el hiper consumo de productos de belleza que están destinados a una población adulta, y los videos que generan como si se tratara de mayores de edad cuando no superan ni los 15 años.

¿Qué son las 'Sephora Kids?

Sephora Kids es una tendencia que está causando revuelo entre niñas de 8 a 13 años, debido al bombardeo constante de contenido de belleza al que están expuestas. Y se resume en comprar maquillaje y productos de skin care de alta gama en la tienda de cosmtéticos Sephora, para hacer videos como 'Get ready With Me' o 'Hauls / Unboxings'.

¿Por qué la tendencia 'Sephora Kids' puede ser dañina para las menores?

Aunque podría parecer inocente, el lado oscuro de la tendencia es que puede provocar en las menores problemas como dismorfia corporal, frustración por no alcanzar los estándares de belleza deseados e incluso podría llevarlas a querer modificar sus cuerpos para 'hacerlos perfectos'.

Además, los productos de skin care que usan pueden ser dañinos para su piel a su corta edad. Las sustancias de las cremas y sueros para el rostro no están diseñadas para menores de edad. Y compuestos como el retinol o el ácido hialurónico solo están recomendados para su uso en personas adultas.

¿Qué puedes hacer para evitar que tus hijas caigan en la tendencia 'Sephora Kids?

En primer lugar, es importante que supervises el contenido que tus hijas menores consumen en redes sociales; a quiénes siguen, quiénes son sus modelos a seguir. Y a partir de ahí hagas un análisis para saber si las niñas están cayendo en contenido tóxico que puede poner en riesgo su salud mental.