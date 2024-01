Green Day sorprende a sus fans con una presentación completamente en vivo dentro del metro de Nueva York

La banda sorprendió a sus seguidores con un concierto improvisado. X/@409nimrod_

Desde hace varias horas se han viralizado distintos videos en donde se puede ver al famoso presentador Jimmy Fallon bailando dentro del metro de Nueva York al ritmo de Green Day y es que la banda sorprendió a los pasajeros con un pequeño concierto en las inmediaciones de la estación de Rockefeller Center, lo que cumplió el sueño de decenas de seguidores que se encontraron en el lugar y momento adecuado para escuchar los clásicos de la icónica banda de rock.

Green Day toca gratis en el metro de Nueva York

La inusual actuación comenzó cuando los miembros de la banda y Fallon llegando disfrazados, intentando pasar desapercibidos con barbas, gorros, anteojos y bigotes. De manera incógnita comenzaron con una presentación con la que algunos pasajeros empezaron a rodearlos ya que la voz del micrófono sonaba bastante parecida a la del mismísimo Billie Joe Armstrong. Al ritmo de "Basket Case", Jimmy Fallon se unió a la actuación tocando un pandero, pero las personas ahí reunidas enloquecieron cuando de un momento a otro los músicos revelaron su verdadera identidad.

Cuando los músicos dejaron de lado sus disfraces, la gente se reunió rápidamente para escuchar algunos temas de la banda. Este concierto improvisado forma parte de la estrategia de promoción de su próximo álbum titulado "Saviors", que verá la luz el próximo viernes 19 de enero y, de acuerdo con declaraciones de la banda, podremos escuchar nuevos temas como "The American Dream Is Killing Me" y "Dilemma", marcando su regreso a la escena musical después de tres años de descanso.

La banda describió el nuevo material como "crudo y emotivo, gracioso e inquietante", ya que cada canción abordará temas contemporáneos y perturbadores, como enfermedades, guerras, desigualdad, la responsabilidad de los influencers, aplicaciones de citas, salud mental, cambio climático, división en las redes sociales, e incluso el consumo de fentanilo. La fusión de estos temas se reflejará en un sonido que abarcará el power pop, punk, rock e indie.

Así fue la presentación de Green Day en el metro de Nueva York