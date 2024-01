¿Es legal tener un hurón como mascota en México?

Tener una mascota es una gran responsabilidad y derecho que todas las familias gozan; sin embargo, México es uno de los países donde el abandono de perros y gatos, principalmente, es muy frecuente. También existe mucho maltrato animal, pero poco a poco las leyes han ido cambiado en beneficio de estas especies indefensas.

Por si fuera poco, existe un gran problema de tráfico de animales exóticos, pues hay casos donde personas son detenidas al tener en posesión a changos, leones, pumas, entre otros, sin contar con los permisos o certificado de autenticidad del mismo, además que algunas especies están en peligro de extinción.

Por ello, en México existe la Ley General de Vida Silvestre, la cual dicta algunas especies exóticas que están permitidas para tener como mascota en el hogar, las que están protegidas o las que representa un peligro tanto para su especie como para el ser humano.

Y es que, no todos los animales son aptos para tenerlos en casa, pues necesitan de ciertas condiciones específicas, son considerados animales salvajes o de vida silvestre al no ser originarios del lugar donde vivimos o que no son domesticados.

Por ejemplo, la Ley General de Vida Silvestre permite tener mascotas exóticas como los erizos y los hurones, pero debes acreditar su procedencia legal, pueden ser criaderos o lugares donde se crían de manera legal. Este animalito se considera inofensivo y puede adaptarse a una vida en cautiverio.

El hurón es un mamífero carnívoro que se ha domesticado y que usualmente se usa para cazar conejos, llegan a medir entre 20 y 45 centímetros de largo, pesan 2 kilos y medio, son suaves, alargados, de patas cortas y peludos. Son fáciles de mantener, ya que se alimentan de pienso, se bañan de dos a cada dos meses y no requieren un paseo tanto como gatos o perros, pero si puedes acondicionar tu habitación para que tenga un lugar para explorar, como túneles o ruedas giratorias.

Sin embargo, suelen ser muy curiosos, por lo que debes tener cuidado a la hora de no perderlo de vista, ya que se pueden perder o meter en rincones difíciles de alcanzar.