Roque, el hombre que fue sentenciado a 90 años por robar una bicicleta; no pudo pagar la fianza de 70 pesos

A través de redes sociales circulan diversas historias sobre personas que han pasado tiempo dentro de la prisión, y que han tratado de hacer su vida lo más “ligera” posible, aprovechando el tiempo dentro para cumplir sus condenas, respectivamente, pero también contándole al mundo sus historias personales y de vida.

Así se cuenta la historia de Roque, un hombre que fue sentenciado a más de 200 años de prisión, esto por el robo de una bicicleta, más cuatro homicidios dentro de la cárcel; inicialmente su sentencia había sido por 90 años por dicho robo antes mencionado, luego de no haber podido pagar la fianza de libertad de 70 pesos mexicanos.

Ante ello, Roque ha pasado diversas situaciones y vivido distintas experiencias de vida que lo han llevado a conocerse mejor, pero también a verle el lado bueno a las cosas y circunstancias que lo llevaron a este momento; actualmente padece de VIH, hepatitis y es propenso a contraer cáncer.

Entre sus historias en dicha entrevista con Niño de Rivera, el hombre contó que mantuvo una relación amorosa por más de tres años con una mujer trans dentro de la misma prisión a quien apodan “Thalía”; durante este tiempo y en las relaciones sexuales que mantuvieron, Roque contrajo VIH/SIDA, algo que su entonces pareja no quería confesarle por miedo a su reacción.

FOTO Tiktok: @ada_lindach

También relató sobre su experiencia al poder salir de prisión un día con la finalidad de filmar la producción de la comediante Sofía Niño de Rivera precisamente sobre un curso de stand-up comedy.

“Tengo 90 años de sentencia, llevo 37 años y eso es para que me de para abajo, para irme otra vez a la droga, pero no hay pretexto ahora…lo que me pasó con mi padre y mi madre, no tiene que ser un pretexto”, señaló.