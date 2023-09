¿Cómo saber si estoy en la Deep Web? Sigue estos sencillos pasos

A comparación del Internet normal, entrar a la Deep Web es una tarea más compleja, no se usan motores de búsqueda convencionales y aquí hay completo anonimato y es conocida principalmente para el uso de actividades ilegales o moralmente cuestionables. Es común que ahí se vendan datos, si quieres saber si alguna información tuya ha sido revelada ahí, ahora hay una forma de hacerlo por medio de Google, es muy sencilla y te tomará menos de 5 minutos.

La filtración de datos es casi imposible de evitar, pero puedes protegerte. Foto: Freepik.

Aunque es conocida por las actividades delictivas, no es que esté diseñada sólamente para eso, sino que también tiene usos legítimos. Uno de los navegadores más conocidos es Tor, pero la mayoría de los expertos en tecnología y seguridad digital no recomiendan entrar si no se conoce lo que se hará o dónde se ingresa, pues es muy fácil ser víctima de algún delito.

Te tomará muy poco tiempo. Foto: Google.

¿Cómo saber si estoy en la Deep web?

En esta ocasión, la cuenta de TikTok “No es brujería, es tecnología” (@brujeriatech) mostró cómo saber si tu información fue filtrada, sólo debes seguir los siguientes pasos desde Chrome:

Ir a “Cuenta”

Luego a “Seguridad”

Hazlo de vez en cuando. Foto: Google.

En la parte inferior, está la pestaña “Informe Dark Web”

Luego de un análisis, te mostrará cuántas veces fuiste vulnerado

La dificultad de rastrear las actividades ilícitas convierten al Deep Web o Dark Web en un refugio para actores malintencionados que buscan vender o compartir datos confidenciales, realizar transacciones ilegales o evitar la vigilancia gubernamental. Así, la Web Oscura se convierte en un espacio donde la información filtrada puede circular con cierta "seguridad" para quienes buscan aprovecharla de manera indebida.

Luego de esto, debes actuar rápido. Foto: Google.

¿Qué hacer si mis datos están en la Deep Web?

Si tu información ha sido comprometida, el primer paso es cambiar de inmediato todas las contraseñas asociadas a las cuentas afectadas. Asegúrate de utilizar combinaciones complejas que incluyan mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Activa la autenticación de dos factores en servicios que lo permitan para añadir una capa extra de seguridad.

Estar al pendiente siempre es la mejor opción. Foto: Freepik.

En segundo lugar, monitoriza tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito para detectar cualquier actividad sospechosa. Informa a tu banco sobre la situación y considera el bloqueo temporal de las cuentas si notas algo anormal. Mantente alerta ante posibles correos electrónicos de phishing que intenten obtener más información personal y mantén tu software de seguridad actualizado para combatir malware y otras amenazas.

