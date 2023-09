Las 3 historias largas más aterradoras de Relatos de la Noche para pasar noches enteras sin dormir

El miedo es una emoción natural en los seres humanos, y a lo largo de la historia, ha sido un elemento que nos conecta, no importa tu edad o tu lugar de residencia, es seguro afirmar que en algún momento de tu vida has experimentado situaciones donde el miedo ha invadido tu ser, esta universalidad del miedo ha llevado a que se convierta en un tema recurrente no solo en la vida cotidiana, sino también en la cultura popular y es en el ámbito del entretenimiento donde el miedo ha encontrado un nicho importante ya que las películas de terror, las series de suspenso y las canciones con letras espeluznantes son ejemplos de cómo la expresión artística explora esta emoción.

A través de estas manifestaciones culturales, las personas pueden enfrentar y explorar sus propios temores en un entorno controlado y seguro, pero además de esto, la sensación de miedo también puede generar una descarga de adrenalina y emoción, lo que añade un componente atractivo al consumo de contenido de terror, es por ello que muchas personas se han convertido en amantes de esta sensación, buscando elementos que los hagan sentir miedo y es ahí donde entra Relatos de la Noche, un podcast en donde el público cuenta sus historias más estremecedoras mientras la voz de Uriel Reyes las llena del suspenso adecuado para dejarte paralizada hasta que el relato termina.

Este podcast de terror se ha convertido en el favorito de las personas que aman escuchar los relatos más aterradores.

Los mejores capítulos de Relatos de la Noche para sentir el terror

Gracias a la comunidad que compone Relatos de la Noche y a la espectacular narración de Uriel Reyes, este podcast se ha convertido en una de las referencias más grandes sobre terror en Latinoamérica ya que en cada capítulo podemos encontrar una gran variedad de anécdotas que son propiedad del mismo público, lo que crea una atmósfera de veracidad y complicidad entre las y los espectadores que cada noche se reúnen para tener la dosis de miedo necesaria.

Si bien es cierto que los relatos del público suelen ser muy cortos, hay algunos de ellos que se han convertido en sagas completas ya que el terror ha abarcado gran parte de su vida, regalándonos historias completamente originales que, además, nos hacen revivir el miedo sentido por sus protagonistas. Es por ello que estos relatos largos se han convertido en los favoritos del público que los usa como una distracción aterradora para hacer más amena su cotidianidad y si tú quieres pasar algunos días con una sensación aterradora, aquí te dejo los mejores episodios largos de Relatos de la Noche que aunque no tienen un orden es particular, te garantizo que te darán los mejores sustos de tu vida.

Estas historias tienen una duración mayor a una hora, pero te mantendrán enganchado desde su inicio.

Posesión Familiar

Las historias de demonios que logran poseer cuerpos humanos siempre ha sido uno de los temas favoritos de las y los amantes del terror, pero en esta historia podemos conocer la vivencia de una familia que se vio azotada por una extraña maldición en donde cada uno de sus miembros sucumbieron poco a poco ante un ser desconocido que traía consigo toda la maldad infernal capaz de ser contagiada a cada una de las personas pertenecientes a la familia; es así como en este relato podemos conocer una historia real de posesiones que te harán estremecer al pensar que, quizás, la maldad se encuentra más cerca de lo que piensas.

La Cabaña del Bosque

Este relato está rodeado por un aura de misterio ya que se dice que el lugar donde se desarrolla la historia perteneció a un famoso cantante mexicano y aunque nunca se ha confirmado o desmentido esta teoría, el público asegura estar seguro de que es cierta, lo que convierte a la historia en algo real; todo comienza cuando una cabaña en medio del bosque comienza a ser ofertada para ser vendida al mejor postor, pero a pesar de que el lugar es bastante lujoso, las criaturas y leyendas que habitan en el bosque logran dejar marcado de por vida al hombre que sólo se encontraba haciendo su trabajo para lograr la venta.

Las Brujas de la Casa al Final de la Calle

Las brujas se han convertido en una de las figuras más aterradoras ya que son muchas las personas que afirman su existencia como algo completamente real y es que es un hecho que estos seres han existido desde hace miles de años, lo que las hace parte del folklor mexicano, pero así como existen brujas que buscan hacer el bien y sanar, muchas otras realizan oscuros rituales y esta historia habla precisamente de esta magia, aquella que es tan oscura que son las y los niños quienes salen lastimados y deben enfrentar los terrores que estas brujas los hicieron sentir.

Estas historias no sólo son las favoritas de las y los fans de Relatos de la Noche, sino que también presumen ser completamente reales, lo que nos hace pensar en que todos esos seres y demonios que vemos en las películas, en realidad se encuentran entre nosotros para recordarnos que el terror puede ser encontrado en cualquier lugar. Si quieres conocer más historias de este podcast puedes encontrarlos en su canal de Youtube (da clic AQUÍ para verlo) o en Spotify (da clic AQUÍ para verlo).

