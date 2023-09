VIDEO: Jaime Maussan revela que tiene una misteriosa criatura de otro planeta

El fenómeno de los OVNIS y los extraterrestres siempre ha dado mucho de qué hablar, pues mientras algunos afirman que se trata de una farsa o que hacen falta pruebas que lo confirmen, otros más creen en los analistas y expertos que han mostrado desde videos hasta otras evidencias que darían muestra que seres de otros planetas han estado en el globo azul. Uno de los más importantes es Jaime Maussan quien por décadas ha compartido su visión del universo con el mundo hasta el punto de recibir desacreditaciones.

A pesar de ello, en pleno 2023 se mantiene firme a sus teorías y distintos estudios sobre la presencia de seres que no pertenecen a la Tierra dentro de nosotros hasta el punto en el que ha acusado a El Pentágono de los Estados Unidos por cometer un "crimen histórico" al ocultarle la verdad al mundo entero de la presencia de naves espaciales que cayeron en manos de los estadounidenses. De acuerdo con una reciente entrevista que dio, esto no sería lo único que ya tienen los humanos, sino que también habría seres de otros planetas o al menos los cadáveres de estos.

Jaime Maussan reveló que tiene imágenes exclusivas del portal extraterrestre en el Popocatépetl.(Foto: Captura de pantalla)

Jaime Maussan asegura tener una misteriosa criatura de otro planeta

El reconocido periodista, presentador y ufólogo mexicano concedió una entrevista al programa "El minuto que cambió mi destino" con Gustavo Adolfo Infante en el que compartió detalles nunca antes revelados sobre su vida, además que recordó qué lo llevó a sentir la pasión por estos temas y a difundirlos, además que reveló que él mismo tiene a una misteriosa criatura o "ser" que no pertenece a nuestro planeta.

Durante la conversación, el periodista recordó que hace algunos años se filtró que una persona le habría regalado un "ser supuestamente extraterrestre" del que más tarde se dijo que no era un alien, sino un mono tití, también conocido como mono ardilla. Ante el cuestionamiento, el protagonista de "Tercer milenio" descartó que se tratara de esta especie y no dudó en reiterar que lo que recibió sí fue una misteriosa criatura de alguna parte del universo.

"No, desde luego que no era un mono tití. Era un ser, ahí tengo las imágenes, tengo al ser todavía y el ser, desde luego que no", dijo.

Aún tiene al misterioso ser. (Foto: Especial)

Jaime Maussan no titubeó al recordar que incluso tiene imágenes de esta extraña criatura cuando todavía estaba viva y "no tiene nada que ver con un mono tití", recalcó. Finalmente, el periodista se defendió de quienes lo cuestionan al señalar que no investigan y ante ello también se lanzó contra el gremio científico por su falta de interés.

"Todos los que me cuestionan yo les digo: '¿Has investigado esto?, no'. Entonces de qué hablas. Los propios científicos no lo quieren investigar, yo les he llevado los casos", acusó. Asimismo, dio algunas otras pruebas que se sumarían a la famosa criatura que recibió por parte de una persona anónima y según dijo, tiene instalada una cámara frente al volcán Popocatépetl que ha captado cómo "constantemente entran y salen" objetos de cráter.

"No es una base, es un portal dimensional. Suena de ciencia ficción, lo que pasa es que el magnetismo que produce el volcán puede ser manipulado para abrir estos espacios. Lo dijo Einstein hace 100 años, hablaron de los agujeros de gusano y creo que eso es lo que ocurre. Ahí están las evidencias".

VIDEO: Jaime Maussan revela que conserva el cadáver de una misteriosa criatura

SIGUE LEYENDO

"Es un crimen histórico", Jaime Maussan afirma que el Pentágono oculta la verdad sobre los extraterrestres que uniría al mundo