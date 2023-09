¿Ovni a la vista? Azafata capta en video una extraña figura luminosa entre las nubes

Un inquietante video se ha hecho viral en los últimos días. Una azafata que no estaba en su horario laboral captó un momento imperdible para los amantes del fenómeno Ovni. Los hechos son recientes, ocurrieron el pasado 27 de agosto en los cielos de la ruta Madrid-Lanzarote.

“Recién habíamos despegado del aeropuerto de Madrid, cuando me percaté de una figura extrañamente luminosa que no logré identificar del todo”, dijo la asistente de vuelo identificada como Laura Cruz, asegurando que el objeto no podría haberse tratado de otro avión porque éste permanecía estático.

La joven estaba acompañada además de Héctor Escalante, el periodista que realizó el reporte en su cuenta oficial de Instagram junto a un video y varias fotos del insólito momento. Según se puede apreciar en el clip, hay un platillo volador de tamaño medio, color metálico quedarse inmóvil entre las nubes.

La joven logró captar los hechos. Foto: captura de pantalla

Un "verdadero" Ovni

El comunicador aseguró que la azafata descartó también que se tratara de una embarcación, pues “en ese momento estábamos volando sobre tierra, y no sobre el mar. Además, el avión ya estaba muy alto, a su mismo nivel”. “De un momento a otro lo dejé de ver, por el movimiento del avión y las nubes, pero no sé qué pudo haber sido”, describió por su parte la azafata.

Algunos de los usuarios se mostraron incrédulos frente a la grabación e incluso aseguraron que había sido editada. Sin embargo, el mismo periodista especializado en fenómenos Ovni aseguró que él mismo se encargó de verificar el contenido y que era real.

“Interesante avistamiento, y siendo azafata tiene más experiencia viendo el cielo que la mayoría de las personas”, “Uno de los avistamientos más claros sin dejar dudas”, “Creo que estamos viendo una de las pruebas más sólidas de un verdadero Ovni”, “Eso está al mismo nivel que las nubes, buena toma y buen video”, son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en la caja de comentarios de Instagram.

El objeto permaneció estático. Foto: captura de pantalla

SIGUE LEYENDO

Jaime Maussan encabezará foro sobre el fenómeno OVNI en San Lázaro

Ovnis: todo esto puedes encontrar en el nuevo sitio web del Pentágono