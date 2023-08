VIDEO: ¿Son ovnis? captan extrañas luces en el cielo de la CDMX

Usuarios de internet compartieron un inquietante video captado en la Ciudad de México. Los internautas denunciaron que la noche del pasado 23 de agosto se hicieron visibles unas extrañas luces en el cielo de la capital mexicana. Quienes presenciaron lo ocurrido capturaron lo sucedido gracias a cámaras de teléfonos celulares y posteriormente compartieron las grabaciones en sus redes sociales, donde cientos de personas cuestionaron si se trataría de un fenómeno extraterrestre.

Fue el pasado mes de mayo cuando la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) llevó a cabo la primera reunión pública de un panel dedicado a estudiar los Fenómenos Aéreos No Identificados (UPA, por sus siglas anglosajonas). En la reunión, las autoridades estadounidenses reconocieron la existencia de los OVNIs (Objetos Voladores No Identificados). Desde entonces, millones de internautas se han dedicado a recopilar sucesos que aparentemente no tienen una explicación científica.

Loa hechos se popularizaron en redes sociales. Foto: captura de pantalla.

Graban luces misteriosas en el cielo de CMDX

En este contexto, internautas difundieron un nuevo video donde se observan extrañas luces en el cielo de la capital. "El día de hoy iba en mi coche por la alcaldía Iztacalco me percaté que durante varias cuadras la gente estaba volteando a ver el cielo algo extraño así que me detuve y me percaté que había luces en el cielo de colores", escribió el usuario @IgUaNiuXx en su cuenta de X -antes conocida como Twitter- como descripción del popular clip.

Algunos internautas aseguraron que lo sucedido no era parte del fenómeno OVNI, sino que en realidad serían las luces que se colocan en los centros comerciales durante la noche por la inauguración o promoción de algún evento en particular. Otras personas señalaron que las extrañas luces podrían estar relacionadas con la instalación del escenario en el Foro Sol, donde Taylor Swift se presentará este 24 de agosto como parte de su The Eras Tour.

Internautas aseguran que son luces del show de Taylor Swift. Foto: captura de pantalla.

“Son las luces de Taylor Swift para sus conciertos en el Foro Sol”; “No no eran reflectores y si lo eran vienen desde arriba de las nubes.No hay reflectores tan potentes hasta el momento”; “Yo los acabo de ver desde Santa Fé y pensé que eran reflectores pero creo que no”; y “el año pasado presencié algo similar”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación en redes sociales.

