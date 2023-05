La NASA y el Pentágono confirma la existencia de OVNIs, pero siguen sin poder explicar varios avistamientos

Este miércoles la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) llevó a cabo la primera reunión pública de un panel dedicado a estudiar los Fenómenos Aéreos No Identificados (UPA, por sus siglas anglosajonas) antes conocido como OVNIs (Objetos Voladores No Identificados), tras los avistamientos en masa ocurridos en los últimos meses.

El organismo que está integrado por 16 miembros y reúne a expertos de campos que van desde la física hasta la astrobiología. Se formó en junio pasado para examinar los avistamientos de OVNIs no clasificados, a los que se refiere como UAP, y otros datos recopilados del gobierno civil y los sectores comerciales.

"Si tuviera que resumir en una línea lo que siento que hemos aprendido, es que necesitamos datos de alta calidad", dijo el presidente del panel, David Spergel, durante los comentarios de apertura citado por la agencia Reuters.

La NASA dijo que el enfoque de la sesión pública de cuatro horas del miércoles en la sede de la agencia en Washington fue realizar "deliberaciones finales" antes de que el equipo publique un informe, que según Spergel estaba previsto que se publicara a fines de julio.

Acosan a los estudiosos del fenómeno OVNI

Van varios avistamientos OVNI en los últimos meses. Foto: Archivo

El equipo tiene "varios meses de trabajo por delante", dijo Dan Evans, un alto funcionario de investigación de la unidad científica de la NASA, y agregó que los miembros del panel habían sido objeto de abuso y acoso en línea desde que comenzaron su trabajo.

"El acoso solo conduce a una mayor estigmatización del campo UAP, lo que dificulta significativamente el proceso científico y desalienta a otros a estudiar este importante tema", dijo la jefa de ciencia de la NASA, Nicola Fox, durante su discurso de apertura.

El panel representa la primera investigación de este tipo jamás realizada bajo los auspicios de la agencia espacial de Estados Unidos sobre un tema que el gobierno alguna vez confió al ámbito exclusivo y secreto de los funcionarios militares y de seguridad nacional.

Las Fuerzas Aéreas de EU son los que más avistamientos han visto. Foto: Archivo

El estudio de la NASA es independiente de una investigación recién formalizada basada en el Pentágono de fenómenos aéreos no identificados documentados en los últimos años por aviadores militares y analizados por funcionarios de inteligencia y defensa estadounidenses. Este miércoles, los funcionarios del panel, que se basaron en sensores de datos no clasificados, indicaron que se han topado con muchos de los mismos obstáculos que sus homólogos del Pentágono al estudiar objetos no identificados.

"Los esfuerzos actuales de recopilación de datos sobre UAP no son sistemáticos y están fragmentados en varias agencias, a menudo utilizando instrumentos no calibrados para la recopilación de datos científicos", dijo Spergel.

Los esfuerzos paralelos de la NASA y el Pentágono, ambos realizados con cierta apariencia de escrutinio público, resaltan un punto de inflexión para el gobierno después de décadas de desviar, desacreditar y desacreditar avistamientos de objetos voladores no identificados, asociados durante mucho tiempo con nociones de platillos voladores y extraterrestres, que se remontan a la década de 1940.

Los funcionarios de defensa de Estados Unidos dijeron que el reciente impulso del Pentágono para investigar tales avistamientos ha dado lugar a cientos de nuevos informes que ahora se están examinando, aunque la mayoría sigue categorizada como inexplicable. "No hay evidencia de que los UAP sean de origen extraterrestre", dijo la NASA al anunciar la formación del panel en junio pasado, situación que continúa sin ser aclarada.

RMG