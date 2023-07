¿Hay vida extraterrestre? NASA promete que dará informe en agosto sobre el tema

Por siglos los seres humanos se han sentido cautivados por el espacio exterior y se han preguntado si hay vida en otros planetas, surgiendo testimonios de personas que aseguran haber tenido encuentros con seres extraterrestres. Aunque nada de eso ha sido confirmado, o desmentido, recientemente exfuncionarios de inteligencia estadounidenses hicieron impactantes revelaciones, ante esto la NASA prometió que crearía un comité especializado.

Fue en Argentina cuando el titular de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, en inglés), Bill Nelson, informó que designó a un comité de científicos “muy distinguidos” para investigar la información sobre el fenómeno extraterrestre, agregó que será en agosto cuando se dé a conocer el informe de la investigación. “Lo decidí, como administrador de la NASA, ante todas las sospechas que hay con el tema de los extraterrestres”.

“Hay un billón de planetas como la Tierra, probablemente con vida”, recordó Nelson.

Director de la NASA cree que hay vida extraterrestre

En entrevista con Infobae Argentina, el titular de la NASA dijo que “personalmente” cree que sí hay vida fuera de la Tierra. “Los astrónomos me han dicho que han hecho sus cálculos y hay más de un trillón de probabilidades matemáticas de que, en alguna de las incontables galaxias, exista un planeta similar al nuestro donde se haya desarrollado vida”.

La NASA sostuvo su primera reunión pública sobre ovnis en mayo, e instó a un abordaje científico más riguroso para aclarar el origen de cientos de avistamientos misteriosos. El Pentágono también comenzó a prestar especial atención al tema luego de una serie de avistamientos inexplicables por parte de pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea.

La preocupación central fue que estos avistamientos pudieran tratarse de tecnología de vigilancia aérea usada por China para recolectar información de inteligencia sobre defensas estadounidenses.

El director de la NASA confesó que cree que hay vida extraterrestre. Foto: AFP.

Ex funcionarios de EU aseguran que hay pruebas de naves no humanas

David Grusch, un exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos, testificó que cree "absolutamente" que el gobierno posee un Fenómeno Anómalo no Identificado (FANI) -la sigla que reemplazó a Objetos Voladores No Identificados (ovni) en la jerga oficial- así como restos de sus operadores no humanos.

"Fui informado, en el curso de mis deberes oficiales, de un programa de varias décadas para recuperar restos de accidentes de FANI y de ingeniería inversa", dijo Grusch.

"Tomé la decisión, con base en los datos que recogí, de reportar esta información a mis superiores y múltiples miembros de la inspección general, y convertirme en un denunciante", explicó.

Crédito: Pixabay

Presionado para dar detalles durante la audiencia, Grusch reiteró una y otra vez que no podía comentar en un escenario público porque se trata de información clasificada. Dijo que el gobierno estadounidense está ocultando información sobre FANI no solo a la opinión pública sino al Congreso, y que él personalmente entrevistó a personas con conocimiento directo acerca de naves no humanas.

"Mi testimonio se basa en información que he venido recibiendo de individuos con una larga trayectoria de legitimidad y servicio para este país, muchos de los cuales también comparten evidencia convincente en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados", dijo Grusch a los legisladores.

Con información de AFP, Infobae Argentina y redes sociales

SIGUE LEYENDO

VIDEO: presunto ovni aparece en plena transmisión en vivo y sorprende a los periodistas

Jaime Maussan hace dura advertencia tras la confirmación de que EU tiene Ovnis y restos de extraterrestres bajo su poder