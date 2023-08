FOTOS: captan supuesto Ovni sobrevolando calzada Ignacio Zaragoza

Durante la madrugada de este miércoles 2 de agosto, varios usuarios de las redes sociales manifestaron ver "luces extrañas" sobre la calzada General Ignacio Zaragoza, la cual atraviesa la Ciudad de México hacia el Estado con dirección a Ixtapaluca, de acuerdo con los internautas, un presunto Objeto Volador No Identificado (OVNI) fue el causante del desconcierto sobre la vialidad que funge como la salida principal del sur-oriente capitalino.

Luego de que se viralizara el caso, que coincidió con las luces avistadas en Gran Bretaña y otras partes del mundo, la cuenta de Twitter @ciencia_v_memes aseguró que solo se trataba de un reflejo de los enormes postes de luz que alumbran la vialidad. La justificación fue que no solo se veía una anomalía en la fotografía, sino dos, solo que una no presentaba el destello del supuesto OVNI. Asimismo, el usuario aseguró que en ambas imágenes se perciben en el lugar por la ubicación de la farola, no por la presencia de un objeto volador.

En el día se logra visualizar el gigantesco poste de luz que se refleja "doble" y con menor intensidad. FOTO: Twitter de @ciencia_v_memes

El supuesto Ovni sobre calzada Ignacio Zaragoza podría ser solo un reflejo de luz

Sin embargo, durante este lapso, también se publicó un video que mostraba extrañas formaciones circulares en playa Miramar, en el estado de Tamaulipas, supuestamente realizadas por Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) o mejor conocido en inglés como Unidentified Anomalous Phenomena (UAP).

Un usuario de TikTok identificado como @chewy_juarez publicó un video en el que se muestran las extrañas formaciones que han llamado la atención de los habitantes de la zona. En el filme satelital se observan al menos seis formaciones circulares en la zona de playa.