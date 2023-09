Ángeles de la guarda: el poderoso mensaje para iniciar la semana según tu signo del zodiaco

Esta segunda semana del mes de septiembre es una oportunidad para comenzar una nueva etapa y dejar fluir la energía positiva en el hogar, los ángeles te ayudarán a acercarte a las metas que te has planteado pero necesitas tratar de reconectar con tu paz interior y con ellos para recibir el apoyo y el mensaje de estos seres celestiales.

Recuerda que los ángeles ayudan a iluminar el camino de quienes se acercan a pedirles algún consejo o un poco de su energía, presta atención a las señales y toma cada aprendizaje con sabiduría para no volver a cometer los mismos errores y para lograr tus objetivos.

Reconectar con tu pasado será una gran opción para encontrar respuestas Foto: Freepik

¿Cuál es el mensaje de mi ángel de la guarda?

ARIES (Arcángel Samael): Retos nuevos están por comenzar, afróntalos con gusto y valentía porque indudablemente algo mejor vendrá.

TAURO (Ángel Hamabiel): Hay mucha envidia a tu alrededor, así que trata de mantener los pensamientos positivos en tu mente y cultivarlos con tus seres queridos, siempre triunfará el bien.

GÉMINIS (Ángel Ambriel): Vienen momentos de triunfo en el amor así que aprovéchalos al máximo, tienes una segunda oportunidad en donde podrás concretar todo lo que has deseado.

LEO (Arcángel Miguel): Extrañas a algunas personas que eran parte importante en tu vida y ya no están, trata de reconstruir los los con quién se pueda y con quién no, no te aferres, personas muy valiosas llegarán a tu vida.

VIRGO (Arcángel Rafael): Tu festejo de cumpleaños se podría ver opacada por un malestar físico, recuerda que todo está ligado a lo emocional así que debes aceptar tus emociones y trabajarlas, perdónate y ofrece disculpas, sólo así podrás mejorar.

LIBRA (Arcángel Samael): Planea un festejo de cumpleaños a tu altura, debes ser el protagonista así que puedes pasarla en familia, realizar un viaje o simplemente algo sencillo pero debes recargarte de energía para tomar vuelo y no mirar atrás.

Mantén limpio tu hogar para ayudar a que la energía fluya Foto: Freepik

ESCORPIO (Ángel Azrael): Con el tiempo descubrirás que tomar decisiones sin analizar las consecuencias es muy perjudicial para tu vida.

SAGITARIO (Ángel Zadquiel): Debes aprender a expresar tus emociones porque en ocasiones te gurdas todos tus pensamientos y eso puede ser perjudicial, aprenderás que tienen más empatía y apoyo del que creías.

CAPRICORNIO (Ángel Cassiel): Un compromiso se avecina en tu vida, podrías decidirte a contraer matrimonio o recibir a un nuevo integrante en la familia y convertirte en padre de familia.

ACUARIO (Ángel Uriel): En estos días tendrás sueños que te inquietarán, pon mucha atención porque algo quieren decirte y debes aprender a reflexionarlo.

PISCIS (Ángel Azariel): Un cambio de ciudad te hará mucho bien, quizá sea momento de reconectar con tu pasado y donde pasaste gratos momentos, una reunión con amigos del pasado te hará mucho bien.

