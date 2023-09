Amor propio: 5 técnicas para aprender a quererse a uno mismo, según expertos

Durante el transcurso de nuestra vida nos han enseñado a respetar, valorar y considerar al otro, no obstante, a veces se nos olvida hacer lo mismo con la persona que debería ser la más importante: nosotros mismos. Cultivar el amor propio puede parecer fácil, pero como cualquier otra relación, se debe cultivar a diario para que florezca y perdure.

De lo contrario, de acuerdo con Mayo Clinic, una baja autoestima puede afectar casi todos los aspectos de la vida. Puede tener repercusión en las relaciones, el trabajo y la salud. Por años, especialistas en la salud mental se han dado a la tarea de averiguar las mejores herramientas para desarrollar el amor propio. A continuación se revelan 5 técnicas para quererse a uno mismo según Promethea, un centro de psicología conformado por terapeutas profesionales en Granada, España.

Una baja autoestima puede afectar casi todos los aspectos de la vida. Foto: Pexels

5 técnicas para quererse a uno mismo

1. Analiza cómo te hablas: es cierto que todos cometemos errores, lo que puede hacer sentirnos frustrados o culpables; sin embargo no es razón para hablarnos o tratarnos mal. Hay que tener cuidado con las palabras que nos decimos a nosotros mismos. El centro español recomienda pararse a ver qué dice tu mente sobre nosotros, y con el fin de tomar mayor consciencia, escribir esas expresiones en una libreta.

2. Cambiar el diálogo interno: observando lo que te has dicho a ti mismo, analizar qué emociones sientes: vergüenza, dolor, culpa.¿Crees que una persona que se sintiera de cualquier de estas maneras tendría motivación para cambiar y mejorar su vida? Si la respuesta es que no, pregúntate: ¿de qué manera podría hablar a esta persona cuando siente que no ha hecho bien las cosas?

Acepta elogios. Foto: Pexels

3. Describe cómo te ves a ti mismo: identifica y describe cuáles son tus cualidades y defectos en las distintas áreas de tu vida (académica/profesional, social, personal, física, emocional, etc). Hay veces que olvidamos lo capaces que podemos llegar a ser ante cualquier situación

4. Asume nuevos retos: el centro especializado en la salud mental recomienda no conformarse con lo que ya se tiene. Plantéate cada semana algo nuevo a lo que quieres exponerte, no tienen que ser las grandes metas. Primeramente, identifica los obstáculos que no te permiten hacerlo y busca formas de superarlos. Correr un par de metros más, bajar o subir de peso algunos gramos (siempre y cuando se esté buscando esa meta), leer 1 página más o terminar pendientes.

5. Permite los elogios: no rechaces a alguien que valore algo de ti, agradece y presta atención a qué dijeron, pues podría ser una cualidad que ni tú mismo sabías que tienes.

