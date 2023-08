Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 7 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 7 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Descansa de una semana agotadora, no salgas de fiesta y recupera tus fuerzas Foto: Especial

Este será el destino para los 12 Signos del Zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no tienes pelos en la lengua para expresar tus ideas, pero cuidado, porque a veces tu impulsividad puede meterte en líos. Este periodo, enfoca esa valentía en proyectos que realmente valgan la pena y no te lances a la batalla por cualquier tontería.

Las relaciones podrían estar un poco chispeantes, así que antes de soltar una crítica, piensa dos veces. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, en este período, tu enfoque en la estabilidad y el lujo está en su máximo esplendor. Pero no dejes que tus deseos materiales nublen tu visión de lo que realmente importa. Atrévete a salir de tu zona de confort y prueba algo nuevo.

Necesitas relajarte un poco, no puedes controlarlo todo. En la casilla del trabajo viene estrés en tu área laboral o incluso estarás pensando en cambiar de chamba, ten cuidado en las decisiones que tomes y vete a lo seguro

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu mente inquieta está en su apogeo, pero no dejes que eso te lleve a dispersarte en mil direcciones. La comunicación es tu fuerte, pero a veces te enredas en tus propias palabras. Enfoca tu energía en proyectos que requieran tu ingenio y habilidades multitarea.

Las relaciones están en el aire, así que asegúrate de hablar con claridad y escuchar con atención, o podrías terminar en un malentendido. Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después fregarte.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tu sensibilidad está en su punto máximo en este periodo, lo que te convierte en un apoyo increíble para tus seres queridos. Pero recuerda, no puedes resolver todos los problemas del mundo. Cuídate a ti mismo también y no te encierres demasiado en tus emociones.

Una amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo te cuida.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu confianza es contagiosa, pero cuidado con el egocentrismo excesivo. En este período, tus ambiciones están en lo más alto, así que persigue tus metas con pasión. Pero recuerda que el trabajo en equipo también es importante,

Y sí, todos te amamos, pero un poquito de humildad no te vendría mal. Sentirás necesidad de mandar todo al chorizo e irte lejos, no te cuelgues, las pruebas te harán más fuerte. Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia, primos, tías o parientes lejanos.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, relájate y permite que las cosas fluyan de vez en cuando. Aprende a abrazar los defectos de los demás y los tuyos propios.

El amor se mostrará de la mejor manera para ti. Hay posibilidad de un viaje o salida de la ciudad en el cual te la pasarás de lo mejor. Este periodo es ideal para organizarte y planificar tus proyectos a futuro.

Sé inconmensurablemente feliz con estás en este momento tomado de la mano, no olvides que los pequeños detalles hacen enloquecer a la dueña de tus quincenas. No pierdas tu esencia porque se eso fue de lo que se enamoró tu pareja. Hoy es un día muy especial, disfrútalo como a ti te gustaría pasarlo; sin ataduras y como a ti te gustaría recordarlo.

Libra

En este periodo, tu enfoque está en las relaciones y la belleza, así que diviértete socializando y disfruta de las cosas bonitas de la vida. No te quedes atrapado en la indecisión.

Si sientes necesidad de una persona que ya no está a tu lado en estos momentos, piensa un poco si vale la pena volver a vivir lo vivido por alguien a quien quizás nunca le importaste. Ya no temas a nuevos cambios, recuerda que es la única manera en que podrás obtener resultados distintos

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, en este período, tu pasión y tu determinación están en su punto máximo. Pero recuerda, no todo es un juego de poder. Aprovecha esa intuición para profundizar en tus relaciones y en tus propios deseos internos.

Puedes ser misterioso, pero a veces, ser un poco más transparente no te hará daño. Un viaje en puerta y una expareja te buscarán o tendrás algún tipo de contacto con ella, te darás cuenta como la vida la ha dañado. Cambios en cuestiones de salud, cuida más tus pies y tus pensamientos, recuerda que sueles atraer lo que deseas y sobre todo las cuestiones negativas.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu optimismo es contagioso, pero no te dejes llevar por la impulsividad. En este periodo, tu enfoque está en la expansión y la aventura, así que no temas salir de tu zona de confort.

Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos.

Inicias un nuevo camino, lleno de felicidad y prosperidad, disfruta la travesía, cuida mucho a tu pareja; ámala, respétala y no la sueltes de la mano jamás. Sean felices por y para siempre.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu determinación es admirable, pero cuidado con no volverte un ratón de trabajo. En este periodo, tu enfoque está en la disciplina y el logro, lo que es genial, pero no te olvides de cuidar tu bienestar también. Y sí, puedes ser un poco reservado, pero permitirte mostrar tus emociones no te debilitará.

Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, Tu originalidad es refrescante, pero no dejes que te aleje demasiado de la realidad. En este periodo, tu enfoque está en la innovación y la comunidad, así que comparte tus ideas únicas con el mundo. Pero recuerda que a veces la conexión humana profunda también es importante, ¡no te encierres en tu torre de marfil! Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor. Si no está en tus manos embarazar o embarazarte ponte el dispositivo o preservativo que estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, Tu empatía es envidiable, pero cuidado con no perder tu propia identidad en el proceso.

En este periodo, tu enfoque está en la intuición y la creatividad, así que sigue tus corazonadas y deja que tu musa te guíe. Cuida más tu salud y no descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo de dos a tres quilos en las próximas fechas.

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo

Lo más viral de nuestro canal de YouTube

DRV