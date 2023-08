Reto visual: pon a prueba tu coeficiente intelectual y encuentra las 5 diferencias entre las imágenes

Un nuevo reto visual se presenta para estimular las habilidades cognitivas y el ingenio. En esta oportunidad no debes encontrar un objeto perdido, ni descubrir palabras en una sopa de letras. Deberás observar detalladamente las imágenes para encontrar diferencias. ¿Puedes hacerlo en un lapso de tiempo de entre 8 y 10 segundos?

¿Dónde están las diferencias entre las imágenes?

A continuación se presentan dos ilustraciones que pueden parecer iguales, pero no lo son. Si bien la escena es la misma y la protagonista es una ardilla, existen aspectos distintos en cada una de las composiciones.

Un árbol, una ardilla y una avellana son los objetos en común que tienen las dos imágenes, pero deberás afilar tu vista para identificar las diferencias que estos elementos pueden contener. Solo concéntrate en el ejercicio y trata de hacer una lectura rápida de cada ilustración.

Observa ambas imágenes y encuentra las 5 diferencias. Fuente: Pinterest

Pocas personas han podido hallar las diferencias en menos de 8 segundos, ya que se necesita una rapidez mental y cognitiva. Pero lo importante es que puedas poner a prueba tus capacidades y llegar a encontrar todas los aspectos desiguales. ¿Has podido resolver la consigna?

Si tu respuesta es positiva, entonces no queda más que felicitarte por la habilidad cognitiva requerida para este ejercicio. No importa en cuántos segundos lo has hecho, pero has llegado a la resolución. Si no has podido hallar las diferencias, aquí te mostramos cuáles son.

Estas son las 5 diferencias que existen entre las imágenes. Fuente: Pinterest

Diferencias entre las imágenes