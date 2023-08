Horóscopo chino 3 signos que tendrán más dinero en septiembre

Estamos por iniciar el mes de septiembre, uno de los meses más importantes de este año pues viene un cambio de estación que da paso al otoño que traen repercusión de manera directa en todos los signos del zodiaco por ello es importante saber cómo será nuestra suerte en el resto del quinto mes del año.

El horóscopo chino consta de 12 animales, según la astrología oriental son rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo, cada uno de ellos tiene una personalidad diferente y características que nos hacen únicos. Se designan de acuerdo con el año de nacimiento y los chinos creen que el horóscopo de una persona influye en su vida configurando su carácter, por lo que será determinante para las decisiones que tomamos a lo largo de los años.

Horóscopo chino: ¿cuáles son los 3 signos que tendrán más dinero en septiembre?

De acuerdo con la leyenda de la astrología china Buda mandó llamar ante su presencia a todos los animales de la Tierra, sin embargo, únicamente doce aparecieron ante él. El primero en hacerlo fue la rata, ya que al ir posada sobre el lomo de un buey, nada más ver a Buda, dio un salto y corrió hacia él. La rata representa el primer año y los demás tienen las características del resto de animales que llegaron tras ella.

Y los signos que tendrás mejor fortuna en el dinero durante el mes de septiembre son:

Conejo

Felicidades. Es tu reinado, es tu momento. Eres tan inteligente que intentas pasar desapercibido porque sabes que si no lo haces eclipsas a los demás. Permanece muy atento a los cambios, que serán inesperados y que pueden impresionar a cualquiera, pero no a ti porque sabes que estás protegido por el universo. Puedes ganar mucho dinero sin arriesgar demasiado, pero ten cuidado porque, aunque es tu año, si no te dejas llevar por tu intuición los resultados puede que no sean los esperados.



En el entorno laboral y personal vas a tener que capear algunos temporales. Quizá suceda algo que te empuje a realizar un cambio drástico en tu vida porque intuyes que es el momento de llevarlo a cabo, y no te equivocas. Ahora mismo el mundo es tuyo.



Acepta los desafíos y retos; de lo contrario, nunca sabrás si has perdido valiosas oportunidades de ser feliz y conseguir lo que quieres. Disfruta de lo que te va a dar la vida, disfruta soñando y vislumbrando el escenario en el que, por fin, tus sueños pueden hacerse realidad. Tienes capacidad de llegar donde tú quieras. Es tu reinado, es tu año.

Rata

Es un buen año para dejar atrás aquellas situaciones que te han hecho sufrir. Se abrirán nuevas puertas y, aunque tú te muestres inseguro por temor a que vuelvan a decepcionarte, no permitirás que el pasado influya en tu momento presente. Es un año para soñar y fantasear con grandes proyectos porque eso ayudará a que tu estado de ánimo sea optimista y confiado.



El año pasado puede que no tuvieras las oportunidades que necesitabas, especialmente en tu vida profesional, y ahora tendrás que aprovechar al máximo tus puntos fuertes, tu perseverancia y tenacidad, para que no se te escapen tus objetivos.



Puede haber conflictos que se han solucionado porque necesitan su tiempo, pero en breve comprobarás que eres capaz de afrontarlos y encontrar soluciones. El éxito va a aparecer en tu vida cuando menos lo esperes. Sé paciente y no dejes de valorar las cosas buenas que llegan a tu vida, viviéndolas sin pararte a pensar demasiado en los resultados.

Serpiente

Siempre se ha considerado a la Serpiente misteriosa, intuitiva y amante de todas las cosas bellas. El signo de la Serpiente es el gran seductor en el horóscopo chino. Se podría corresponder con nuestro signo de Leo.



Es el momento de empezar una vida nueva, si tienes la oportunidad de hacerlo. Tú tienes muchos registros interiores y es posible que cambies de actividad con un gran éxito en lo que inicies. Tu intuición será muy aguda y tu espíritu, muy aventurero; lo que te llevará a embarcarte en proyectos diversos con los que vas a triunfar. No tomes decisiones drásticas, si no sientes interiormente que es el momento de hacerlo porque las precipitaciones no son recomendables. Ahora bien, tampoco te conviene pensar demasiado las cosas porque puedes perder oportunidades.



Tu poderosa energía sexual se verá totalmente satisfecha con alguien capaz de seguir tus deseos, de descubrir el misterio de las emociones cogido de tu mano y de sumergirse en las más profundas sensaciones de amor y felicidad.

