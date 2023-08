Mhoni Vidente horóscopos de fin de semana del 18 al 20 de agosto, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este fin de semana que va del 18 al 20 de agosto de agosto del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente con sus mejores predicciones

Así será tu suerte hoy, según Mhoni Vidente

Aries

Aries que tendrán muchas ganas de vivir aventuras en este fin de semana. Se sentirán de lo más contentos y apasionados en el amor, algo que les llevará a disfrutar de un maravilloso fin de semana con la pareja si saben dar con momentos de intimidad. Para ello, será necesario que ambos dejen un poco de lado a los amigos para centrarse en exclusiva en su relación.

Los solteros podrán iniciar buenas relaciones en estos dos días, pero deben buscar ser siempre sinceros con lo que quieren y lo que no quieren. Es el único modo en el que van a poder tener la relación feliz y evitarse problemas.

Tauro

Los Tauro tendrán un buen fin de semana relacionado con el amor y es que parece que van a dar con alguien que entenderá su manera de ser y les abrirá el corazón. Es una buena oportunidad que no deberían dejar pasar, pues ya saben lo complicado que es que alguien intente acercarse a ellos cuando ven lo muy cerrados que son.

Lo mejor que estos nativos pueden hacer en este fin de semana para recargar las energías es ir a dar un paseo y estar en contacto con la naturaleza. Esto es algo que les encanta, les da paz y les ayuda a pensar y tomar decisiones acertadas.

Géminis

Los Géminis que están buscando iniciar una buena relación amorosa, que sea estable y que sea duradera estarán de suerte este fin de semana y es que parece que el destino les hará llegar la persona ideal para ellos. Sin embargo, es posible que alguno de los amigos se sienta también atraído por esta persona y esto es algo que hará que sean rivales en este momento.

Los que ya tienen pareja, deberán ir con cuidado con los amigos, pues hay uno de ellos que no es tan amigo como se podría pensar. Es posible que intente hacer una jugada sucia para quitarle la pareja a Géminis, algo que estos no pueden permitir. Esta clase de amigos, mejor lejos de ellos.

Cáncer

Un gran día para los Cáncer que estén solteros, pues verán que atraen mucho al sexo opuesto. Lo que pasa es que a los Cáncer no les gustan las relaciones pasajeras y todas las que pueden iniciar hoy serán de este tipo. Es por ello que es mejor dejar pasar estas oportunidades a no ser que ellos encuentren alguien dispuesto a tener relaciones estables.

Los que tienen pareja verán como algunas discusiones llegan a su vida amorosa, pero no será nada que les deba preocupar en exceso. Todas las diferencias se deben trabajar y solucionar, pero tener algunas discusiones es algo que todos tenemos en la vida.

Leo

Los nativos de Leo tendrán unas jornadas de paz y tranquilidad en todo lo relacionado con el dinero y la familia, pero puede haber discusiones con los amigos. Los nativos de este signo son personas bastante dominantes y no quieren tener nadie cerca que les digan cómo hacer las cosas o que les quiten el protagonismo. Lo cierto es que hoy van a dar con alguien que estará de lo más encantado de hacerles sombras y jugando con su personalidad. Algo que los Leo deberían evitar a toda costa.

Si hay alguien que les entiende es este amigo de toda la vida, alguien con quien pueden confiar y quien les ofrece buenos consejos. Esta es la persona que los Leo deben tener cerca en estos momentos.

Virgo

Los Virgo son personas a las que les cuesta tener paciencia con algunos aspectos de sus vidas y esto es, precisamente, lo que les va a pasar hoy. Estarán pendientes de algunas noticias y estas no llegarán, pero es que, siendo fin de semana, las cosas siempre van más lentas. Lo que no pueden hacer es desmotivarse y, para ello, nada mejor que contar con la pareja. De hecho, no pueden pasarse el fin de semana pensando en lo mismo pues agobiarán a todos los que tienen cerca. Es por ello que deben distraer la mente haciendo algo que les guste con la pareja.

Para los que no tienen pareja, lo mejor serán los amigos. Personas que siempre están dispuestas a escuchar y con las que los Virgo se sienten cómodos. Eso sí, los Virgo deben recurrir a una persona de confianza si quieren tener buenos consejos y que sean sinceros.

Libra

Las discusiones son lo que menos gustan a los Libra y no están dispuestos a pasar por ellas si no tienen un objetivo para mejorar su vida. Esto es lo que deben tener muy claro hoy y deberán hacer un esfuerzo para quitar de su vida a aquellos amigos que, sin motivo aparente, solo buscan confrontaciones con ellos.

Los que tengan pareja o la estén buscando, tendrán dos días de tranquilidad en este aspecto, pero verán que las cosas les irán bien si pasan tiempo con la familia. Los amigos pueden ser un gran apoyo si saben buscar el amigo ideal.

Escorpión

Unos días de trabajo intensos que se acaban y dos días que los Escorpio podrán tener para disfrutar de los suyos. Al parecer, los Escorpio han visto la necesidad de descansar y de pasar tiempo con su familia, algo que les ayudará a mejorar la relación que tienen con ellos.

Lo más importante en este fin de semana es la pareja y los hijos para aquellos que los tengan, ya que deberán dedicar todo el tiempo a ellos y buscar actividades que puedan hacer en familia. Los que no tienen pareja ni familia propia, posiblemente, se sentirán un poco vacíos, pero los amigos les ayudarán a ver las cosas de otra manera.

Sagitario

Los nativos de este signo pasarán un fin de semana un tanto aburrido y es que las cosas parecen que no mejorarán mucho para ellos. La semana ha sido de lo más cansada y el fin de semana está repleto de cosas por hacer. Esto por no decir que los Sagitario estarán bajos de energía y es posible que se sientan con un malestar generalizado que no les deje avanzar mucho en lo que hacen.

Este será un fin de semana complicado para el amor, por lo que los solteros pueden estar seguros que el amor no les llegará hoy. Los que tienen pareja, podrán estar con ella, pero lo cierto es que, estando tan desanimados, poco podrá hacer la pareja para que estos se sientan mejor.

Capricornio

Los nativos de Capricornio se van a sentir de lo más decepcionados cuando se den cuenta que su pareja no ha sido del todo sincera con ellos y es que esto es lo único que los Capricornio piden. Ha llegado el momento que los Capricornio siempre tratan de evitar y es que van a tener que decidir si perdonan a su pareja o si ya no pueden volver a confiar en ella y acaban con la relación.

Lo que sí les irá bien en este fin de semana será todo lo relacionado con el dinero, el trabajo y la amistad, por lo que también verán cosas positivas en sus vidas.

Acuario

Nada mejor que un fin de semana de aventura. Aunque les costará moverse, los Acuario tendrán la suerte de tener alguien cerca que les empujará a hacer cosas diferentes en estos días.

Los Acuario no pasan por un mal momento económico, por lo que, si tienen pareja, deberían buscar la manera de salir de excursión estos dos días, pues ha llegado el momento de establecer una relación con más compromiso. Esto deben hacerlo en el lugar adecuado y este no es en casa como están todos los días.

Piscis

Dudas sobre la vida, el amor y el dinero es lo que llenará el fin de semana de los Piscis y es que este será un fin de semana complicado para ellos. En otras ocasiones, les diríamos que se olviden de todo por unos días y que disfruten de la vida, pero en este momento realmente deben pensar bien en las decisiones que deben tomar. La vida les dará opciones claras y ellos deberán pensar bien sobre qué es lo mejor para ellos.

En el amor, los Piscis que no tengan pareja seguirán igual. Pero, los que la tengan, sentirán que esta no les comprende y esto traerá un poco de negatividad en sus vidas.

SIGUE LEYENDO:

Karma de agosto: así le irá a cada signo del zodiaco según Mhoni Vidente