Canelo Álvarez reconoce que Jermell Charlo no es un "rival fácil"

Luego de 48 horas de promoción, entre Nueva York y Los Ángeles, Saúl Álvarez y Jermell Charlo dieron banderazo a la parte fuerte de sus campos de entrenamiento de cara a la pelea que sostendrán el 30 de septiembre en Las Vegas.



Sin amenazas y dispuestos a reconocer los logros de su rival en turno, los equipos se presentaron ante los medios para exaltar la contienda que enfrentará por primera vez, en el terreno varonil, a dos campeones mundiales indiscutidos.



"Sé que no será fácil, pero me gusta. Me gusta estar en este tipo de peleas para seguir haciendo historia. Estoy listo, verán a alguien diferente", sentenció el mexicano, quien va tras la victoria número 60 como profesional y el nocaut 40.

La pelea tendrá lugar el 30 de septiembre en Las Vegas

Esta pelea, que se realizará en la TMobile Arena, será un reto para ambos peleadores, pero para Jermell Charlo podría resultar histórico.

¿Quién es Jermell Charlo?

El menor de los Charlo subirá dos categorías de peso para retar al rey de los libra por libra, buscando sumarse a Terence Crawford como doble campeón indiscutido, además de que sería el cuarto boxeador en subir con éxito dos divisiones para conquistar una pelea trascendental. Los boxeadores que lograron este hito fueron Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns y Roy Jones Jr.



"No soy el Pequeño Charlo. No será una caminata en el parque. Haré lo que tenga que hacer. Llevaré ese calor de Texas. Un gran show y seré campeón indiscutido en dos y tal vez un tres veces indiscutido, algo inalcanzable", declaró el de 33 años.

¿Cuánto cuestan los boletos para la pelea de "El Canelo"?

Canelo mantendrá su campo de entrenamiento en Lake Tahoe, en la Sierra Nevada, que se extiende por la frontera de California y Nevada. Mientras que el estadounidense se concentrará en Dallas en el Gimnasio de su entrenador Derrick James.



Los boletos para la velada en Las Vegas ya están a la venta y van desde los 505 dólares (8 mil 650 pesos mexicanos) a los 7 mil (119 mil 910).

