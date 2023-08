Terrible Morales critica la próxima pelea del Canelo Álavarez: “No tiene mucho sentido”

El peleador mexicano Jaime Munguía se encuentra muy cercano a conocer cuál será su futuro. Su entrenador, el tijuanense Erik “El Terrible” Morales, habló sobre los planes reales del púgil.

Con solo una contienda en este 2023, Munguía espera regresar a finales de año, pero en la mesa están nombres como el boricua Edgar Berlanga, el mexicoamericano David Benavides o hasta el campeón de los semicompletos, el ruso Dmitrii Bivol.

“Jaime Munguía está interesado en pelear con los mejores de la división, pero por una u otra cosa no se ha podido. Pero ya esta semana vamos a ver quién está realmente sobre la mesa, pues tengo una reunión con Fernando Beltran (promotor)”, explicó tras el Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo.

Entrenador de Munguía desde hace cuatro años, El Terrible Morales explicó que su peleador está listo, incluso si es necesario subir hasta las 175 libras para retar al que fue verdugo de Saúl “El Canelo” Álvarez.

“Cuando me dijeron que cómo veía con Bivol, les dije que había formas. Peso, no le veo tanto problema, porque Jaime es grande, alto. Bivol no está muy distante de la capacidad de cuerpo y altura de Jaime”, explicó.