Arranca la venta de boletos para Canelo vs Charlo

El campeón mexicano Saúl "Canelo" Álvarez está a 50 días de regresar al ring para enfrentarse al campeón indiscutido Jermell Charlo y los fanáticos ya pueden ir preparándose.

Este jueves arranca la preventa de los boletos para el encuentro pactado para el 30 de septiembre en la arena TMobile de Las Vegas.

Va a ser la primera vez que se pone frente a frente, en la historia, a dos campeones indiscutidos, pues Jermell subirá dos divisiones para enfrentar al rey de los libra por libra.

Defenderá a sus títulos de peso supermedio del CMB, AMB, FIB y OMB Créditos: Mexsport

¿Cuántos títulos tiene Saúl "Canelo" Álvarez?

“Me siento muy contento de que se haga una pelea de esta magnitud. Dos campeones indiscutidos, un peleador como Jermell Charlo que se ha enfrentado a los mejores de su división. También me alegra muchísimo poder regalarle otra pelea de primer nivel a toda la gente”, declaró el tapatío de 33 años.

Canelo cuenta con uno de los mejores récords boxísticos de su generación con apenas 33 años de edad, defenderá a sus títulos de peso supermedio del CMB, AMB, FIB y OMB por tercera ocasión consecutiva

Mientras que Charlo es el rey superwelter y busca unirse a un club de campeones legendarios como Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns y Roy Jones Jr. que se consagraron como campeones mundiales tras subir dos divisiones.

“Estoy realmente entusiasmado por contar con la chance de hacer historia una vez más”, dijo Charlo. “Esta será la pelea más grande del boxeo y lo dejaré todo dentro del ring, como siempre. Yo manifesté esta pelea para que se haga realidad y me la he ganado con todo lo que he hecho en este deporte hasta ahora. Canelo es un gran peleador, pero ya verá lo que es Lions Only. Una vez que termine la pelea, la gente se verá obligada a reconocer que yo soy el mejor boxeador del planeta”.

¿Cuándo y dónde es la venta de boletos para la pelea de Canelo?

La venta abierta al público comenzará este viernes, 11 de agosto a las 10 a.m. PT, también a través de AXS.com. Este evento es promovido por Canelo Promotions y TGB Promotions.

dhfm