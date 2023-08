Solo para mentes inteligentes, trata de no perder la cabeza antes de hallar la palabra ‘pato’ en tiempo récord

El cerebro es uno de los órganos fundamentales del funcionamiento del cuerpo y su constante estimulación cognitiva ayuda a volvernos más ágiles y resolutivos. Hacer ejercicios de tipo matemático y lógico siempre ayudará a mantener fortalecidas las funciones cerebrales.

En este sentido, los acertijos visuales resultan excelentes opciones para entrenar la mente y el ingenio. A continuación se propone un juego de dificultad intermedia, para resolver en pocos segundos.



Trata de encontrar la palabra PATO en menos de 6 segundos

El siguiente reto consta de una imagen con fondo de color rosa y letras mayúsculas de tonalidad roja. Estas últimas se encuentran dispuestas de tal manera que forman la palabra RATO. Pero en la serie se ha filtrado un término diferente.

La palabra que se ha filtrado en la serie repetitiva de RATO es PATO. La meta de este reto es hallar esté último término en menos de 6 segundos. Si bien la imagen presenta un nivel de complejidad intermedio, algunas personas han podido hacerlo en dicho lapso de tiempo.

Observa la imagen con la repetición de 'RATO' y encuentra 'PATO'. Fuente: Pinterest

La composición incluye la repetición de RATO a través de 26 filas y 12 columnas. La palabra que representa a un ave puede estar en cualquier parte y para eso debes concentrarte al máximo para leer rápido la imagen. Muy pocas personas han podido llegar a la resolución en menos de 6 segundos.

En la mitad superior de la imagen y hacia el centro se encuentra la palabra 'PATO'. Fuente: Pinterest

¿Cómo te ha ido en el desafío? ¿Has podido resolver el acertijo visual? Seguramente así lo has hecho y la cantidad de tiempo que has tardado habla de tus habilidades cognitivas. Si lo has logrado en pocos segundos, tienes vista de halcón. Pero si has tardado un poco más en encontrar PATO, debes practicar más para mejorar tu nivel de rapidez mental.