Influencer paga miles de pesos a vendedores ambulantes para dejar el trabajo y llevarlos al parque de diversiones | VIDEO

Algunos influencers han desatado polémica en redes sociales por su contenido entre bromas y subido de tono, pero hay otros que se llevan el reconocimiento de los internautas por sus actos desinteresados. Tal y como ocurrió con un joven creador de contenido, quien ofreció una fuerte suma de dinero a vendedores ambulantes a cambio de llevarlos a un parque de diversiones para que pasaran un día de entretenimiento.

Se trata de Alexis Omman, quien ha ganado popularidad en redes sociales por los videos que comparte sorprendiendo con lujosos regalos y ayuda económica a personas desconocidas. Uno de los momentos que lo hizo viral en TikTok es aquel en el que llega a una estación de gasolina como si se tratara de otro cliente, pero al momento de pagar le ofrece al despachador un automóvil como pago. Entre los más recientes también está aquel en el que ofrece 10 mil pesos a dos persona a cambio de tener una cita a ciegas.

El influencer ofreció 5 mil pesos a los vendedores ambulantes. Foto: Captura de pantalla TikTok @alexisomman

Los actos del influencer han generado desconfianza y sorpresa en quienes son testigos y aquellos que se convierten en un “blanco”. Como ocurrió con la familia a la que se acercó recientemente en el Bosque de Chapultepec, quienes por un momento dudaron de la veracidad del joven que les extendió una generosa y asombrosa oferta a cambio de algo que les traería horas de diversión.

“¿Si le pago el puesto entero irían ahorita a un parque de diversiones conmigo?”, la vendedora miró con duda a su familia y tras hacer una oferta el influencer elevó la suma ofreciendo 5 mil pesos, por lo que la mujer no pudo contener las lágrimas. Como parte del plan, regalaron toda la comida que ofertaba a los transeúntes, curiosos y turistas que estaban cerca del lugar.

Regalan comida para después ir al parque de diversiones. Foto: Captura de pantalla TikTok @alexisomman

Vendedores llegan al parque de diversiones

“Un poco de diversión, por lo menos”, así se sinceró la familia al señalar que nunca habían acudido a Six Flags, un famoso parque de diversiones en la Ciudad de México, por lo que pronto externaron su emoción y nerviosismo mientras se trasladaban al lugar aún con el mandil de ventas puesto.

“Mejor me hubiera quedado a vender la fruta”, dijo entre risas la vendedora luego de haber disfruta de una de las montañas rusas más intensas del parque de diversiones. Entre baile, una fiesta de espuma y otros juegos más, la familia disfrutó de un día completo de diversión pagado por el influencer.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas aplaudieron lo hecho por Alexis Omman, otros lanzaron fuertes críticas: “De los pocos tiktokers que hace el bien sin ridiculizar a la gente”, “Yo sería la señora porque me dan miedo los juegos de Six Flags”, “Que buena persona eres, hermano”, “Lo más bonito que he visto hoy en TikTok”.

Vendedores se divierten entre baile y juegos mecánicos. Foto: Captura de pantalla TikTok @alexisomman

