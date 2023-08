"No es un lujo, es una necesidad": youtuber regala colchones a personas en pobreza | VIDEO

Respira profundo, toma un pañuelo y prepárate para limpiarte las lágrimas luego de conocer esta noble acción que se volvió viral y le tocó el corazón a muchos, pues el youtuber Yulay llenó una camioneta con colchones nuevos para repartirlos entre personas en pobreza y como era de esperarse, su decisión fue aplaudida por usuarios de redes sociales. Asimismo, el influencer aprovechó su video para recordar que esta pieza para descansar "no es un lujo, es una necesidad".

El youtuber hizo llorar a las familias. (Foto: YT Yulay)

La tarde de este sábado el youtuber compartió un nuevo video en su canal en el que adelantó que llenó su camioneta llena de colchones a "mi pueblo", en Tenancingo, Degollado, pero lo que más conmovió a muchos no fue la acción del joven, sino la reacción de las personas que los recibirían. Mientras algunos de los afortunados no lo podían creer, en otros casos llamó la atención que fueron niños quienes recibieron el detalle, por lo que una vez que sus papás llegaron se llevaron la noticia más impactante.

"Hoy tendremos la oportunidad de cumplir la promesa que tuve de morrito. Sí, obsequiar colchones a quienes más lo necesiten. Porque un colchón no es un lujo, es un artículo de primera necesidad y no es cualquier colchón, sino es el colchón", dijo ante la cámara.

Llevaron los colchones por caminos de terracería. (Foto: YT Yulay)

En las tomas una de las mujeres, una señora de la tercera edad dijo hacer tenido su antiguo colchón por 12 o 15 años; mientras que otros más como el caso de Don Víctor, un señor en silla de ruedas que recibió el youtuber en su casa y no dudó en decir que llegó el momento de "dormir como los angelitos". En el video que rápidamente sumó miles de me gustas y comentarios de aliento es que recorrieron caminos de terracería y casas de láminas.

Durante su recorrido, el youtuber también bromeó con las personas a las que les entregó los obsequios con comentarios como que le tendrían que pagar en abonos, pero la sorpresa era aún mayor cuando descubrían que eran colchones gratis, como fue el caso de cuatro niños que se encontraban en una vivienda esperando a sus padres. "Es de regalo", les comentó mientras ellos lo invitaron a pasar para enseñarles una esponja delgada que usaban como colchón.

Esta no es la primera vez que Yulay ayuda a las personas. (Foto: YT Yulay)

"Yulay, que Dios te lo pague", familias agradecen al youtuber

Al visitar a las familias de casa en casa, una experiencia de la que afirmó que muchos se negaron a recibir el regalo, también se llenaron de mensajes de agradecimiento como "Yulay, que Dios te lo pague". Cabe destacar que además de ayudar a muchos de los vecinos, también ayudó a personas con distintas capacidades que dormían en precarias condiciones e incluso con camas llenas de chinches y garrapatas.

"Se les agradece de mucho corazón, yo no sabía de ustedes. Yo no creía porque aquí no se ve" y "si Dios me presta vida y que me ayude con su ayuda, algún día les ayudaré yo también, aunque sea con un refresco", dijo un abuelito acompañado de su hija, quien entre lágrimas reconoció que su papá sí necesitaba el colchón.