Influencer pierde su vuelo por intentar abordar con un cosplay "demasiado revelador"

La modelo y famosa influencer de OnlyFans Kine-Chan se vio envuelta en una polémica en el aeropuerto de Navegantes, en Brasil, luego de que se le negó ingresar a la aeronave porque iba vestida con un traje de cosplay representando a Rebecca, un personaje de "Cyberpunk: Edgerunners" de Netflix, el cual era “demasiado revelador”, ya que en su mayoría consistía en lencería.

Cyberpunk: Edgerunners es una serie animada ambientada en el universo del videojuego Cyberpunk 2077. Producida por Studio Trigger, la serie explora la metrópolis futurista de Night City, donde la tecnología y la decadencia coexisten. La trama sigue a personajes conocidos como "Edgerunners", individuos marginados que viven en los límites de la sociedad, luchando por sobrevivir en un mundo dominado por corporaciones gigantes.

En el INSTAGRAM de Kine-Chan hubo debate

La noticia ha causado gran revuelo en las redes sociales, especialmente en la cuenta de Instagram de Kine-Chan (@kinechan2.0), donde compartió la incómoda experiencia. "Xuxus, ¡este fin de semana sucedió una situación muy molesta!... Me dijeron que fuera a casa y me cambiara de ropa porque la que llevaba no era 'apropiada', a pesar de que comenté que iba a un evento", escribió en su publicación. En un clip posterior, explicó que al final no pudo ir al evento: "Solo estaba haciendo el cosplay porque no tendría tiempo para arreglarme ahí... Perdí el vuelo, perdí el dinero del boleto. Es eso", comentó.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores expresaron su apoyo y decepción por el trato recibido por la modelo, otros fueron críticos con su elección de vestimenta. Unos sostuvieron que fue ingenuo de su parte pensar que podrían permitirle entrar vestida así o que al menos debió haber llevado un vestido o un abrigo largo, por lo que pensaban que hasta fue planeado. Otros más sostuvieron que ella estaba en su derecho de vestir como le plazca.

¿Quién es Kine-Chan?

La brasileña tiene más de 617 mil seguidores, con quienes constantemente comparte sus mejores outfits y sus cosplays, además de que también es creadora de contenido en OnlyFans. A sus 21 años se ha vuelto muy popular y posiblemente su fama siga en aumento luego de este suceso viral.

