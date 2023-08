Horóscopo gitano: los 3 signos que no mantienen limpio su aspecto, son muy sucios

Aunque la rueda zodiacal más conocida es la que contiene los signos que ya todos conocemos, lo cierto es que hay diversos signos según el horóscopo de cada cultura, siendo el chino otro de los más conocidos, pero ¿sabías que incluso los gitanos tenían su propio zodiaco? Este es representado con figuras e imágenes que hacen alusión a sus tradiciones, tales como la estrella, la campana y la herradura.

Y antes de que comiences a pensar que vas a tener que sacar una cuenta para determinar a qué signo gitano perteneces, tenemos para ti buenas noticias, ya que cada uno de los doce signos gitanos corresponde con los elementos de la rueda zodiacal occidental, lo cual no sólo se debe a las características en común, sino a la alineación de los astros y la interpretación de estos. Pero ya que cada cultura le da atributos y defectos diversos a las personas según su signo, en esta ocasión te hablaremos de aquellos que se caracterizan por su suciedad.

El horóscopo gitano es muy certero / Foto: Pixabay

Horóscopo gitano y su influencia en la personalidad

Candela - Géminis

Los gemelos del zodiaco occidental encuentran su símil en la candela del horóscopo gitano, cuya representación hace referencia a la manera en la que solían iluminar sus campamentos, por lo cual es un signo relacionado con la esperanza, la perseverancia y el entusiasmo, aunque la higiene no es uno de sus fuertes y no precisamente porque no les guste bañarse, sino porque son bastante adaptables y si no hay recursos para darse una ducha no discuten, se acoplan y se acostumbran.

Aunque eso sí, siempre los vas a ver bien arreglados, ya que son personas a las que les gusta lucir sensuales, algo que les da un aire de seguridad encantador que los hace irresistibles para los demás, mismos que tienden a pasar por alto su falta de cuidado en la limpieza.

Sagitario - Hacha

Al igual que en el horóscopo occidental, en la cultura gitana, los Sagitario, conocidos como el signo del hacha, son personas versátiles, divertidas y dinámicas a las que no les cuesta trabajo socializar. De hecho a este signo se le considera el destructor de las barreras y los bloqueos, por lo cual muchas personas lo consideran como un signo activo capaz de superar todos los obstáculos, aunque durante sus aventuras tiende a ponerse oloroso.

Y no, no nos referimos a que huelen a rosas, sino que su espíritu extrovertido los tiende a hacer personas con un aroma fuerte y poco agradable, el cual tampoco llega al grado de ser intolerante, pero sí que es notorio para aquellos que los rodean y están en contacto directo con ellos.

Acuario - Copa

Este signo del zodiaco en la cultura occidental es asociado con el movimiento hippie, por lo cual les gusta la vida sin preocupaciones y con placeres simples, aunque esto no incluya buenos hábitos de limpieza, especialmente porque son personas muy conscientes del ambiente que lejos de gastar recursos tan valiosos como el agua, los protegen a toda costa y sin importar que esto los haga lucir un poco desarreglados.

De acuerdo con los gitanos, los regidos por la copa son sujetos asociados con el valor y la comunión, de ahí que sientan tanta preocupación por su entorno, tengan una mente abierta y se mantengan alejados de los prejuicios de la sociedad, ya que se caracterizan por tener un espíritu libre.

