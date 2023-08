VIDEO | Perrita se vuelve "amiga" de una cría de tiburón martillo y lo sigue por toda la playa

En redes sociales circula un video en el que se muestra cómo una perrita se vuelve "amiga" de un tiburón martillo en la playa. Anka, dueña de la peludita, compartió el clip donde su mascota camina alegremente a un costado del pequeño escualo mientras que éste nada tranquilamente. Los hechos, sin duda, sorprendieron a miles de internautas.

Hasta el momento, la grabación titulada como "Extraños amigos" acumula más de 5.4 millones de reproducciones, más de 685 mil "me gusta" y más de 3 mil comentarios, entre los que se pueden leer expresiones como "Firulais queriendo pescar"; "Si el tiburón se defiende, todo terminará en tragedia"; "Los pasos del perro son perfectos y quedan con los del tiburón"; "Lo estaba guiando hacia su mamá"; "Una amistad así, donde uno no puede caminar fuera del agua y el otro no puede respirar debajo de ella, es muy hermoso".

La perrita la seguía todo el tiempo. Foto: captura de pantalla

Aunque en la publicación no se revela dónde se grabaron los hechos, la tiktoker tiene una enorme serie de videos en playas de Hawái, por lo que se infiere que el clip fue tomado en la paradisiaca isla. Anka explicó en la descripción que la cría de tiburón no fue lastimada por su mascota, ni viceversa: “Ella siguió al tiburón con curiosidad y estuve al pendiente de ambos todo el tiempo”, escribió con la finalidad de evitar malentendidos, y dejó en claro que sólo es una muestra de lo increíble que puede ser la naturaleza.

Este no es el único caso en el que se ha viralizado la amistad entre un perrito y un tiburón. El pasado febrero un clip le dio vuelta a las redes porque se mostró el momento en que un perro se enfrentó a un tiburón martillo. Un amigo de cuatro patas viajó con su familia a una isla privada en las Bahamas, cuando vio a un escualo cerca de la costa. Aunque todo parecía indicar que el can terminaría por ser la “comida”, pasó todo lo contrario.

Rebecca Lightbourn, gerente de una empresa que renta botes, contó en entrevista para el periódico The New York Post que todo el mundo que presenció el acto se quedó sorprendido, pues no sabían las razones por las que decidió atacar al tiburón: “Ya sea que quisiera proteger su isla o simplemente jugar con lo que parecía un pez grande en el agua, simplemente lo persiguió”, comentó.

¿Qué come y dónde vive el tiburón martillo?

Los tiburones martillo son de mares tropicales y aguas templadas alrededor del mundo. Su hábitat es pelágico, pero también ocurren cerca de la costa, especialmente en las cimas de montañas marinas y arrecifes profundos. Los tiburones martillo se alimentan de otros peces, cefalópodos, crustáceos y tortugas, generalmente no se consideran agresivos con los buzos y nadadores, tal vez la razón por la que ninguno de los dos casos anteriores terminaron en tragedia.

