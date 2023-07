La Casa de los Famosos México: ¿Qué Wendy Guevara eres según tu signo del zodiaco?

Wendy Guevara es sin duda una de las influencers más queridas del país que siempre se ha caracterizado por su buen sentido del humor, la euforia de sus seguidores ha generado memes y videos con los que cada vez obtiene más seguidores en redes sociales.

La integrante de la Casa de los Famosos tiene tantas facetas que @astrologiamillennial ha creado un horóscopo de la personalidad de la originaria de Guanajuato, con sus diferentes facetas de acuerdo al signo zodiacal de cada persona.

Aries

Amas las selfies Foto: @astrologiamillennial

No dejas que nadie se meta contigo, eres de armas tomar. Te encanta compartir memes pero no contestas los mensajes pero eso sí, siempre estas pendiente de los trends. Amas las redes sociales y las selfies, apareces en la mayoría tu álbum de fotografías.

Tauro

Te levantas de malas Foto: @astrologiamillennial

Te choca que te digan qué hacer porque eres independiente y voluntariosa. Por más que lo evites tu cara siempre delata tus pensamientos y emociones. Y levantarte es una pesadilla ya que siempre te levantes enojada pero luego se te olvida.

Géminis

Fan del chisme Foto: @astrologiamillennial

Al igual que Wendy eres la más beauty blogger, te encanta andar buscando tips de belleza, rutinas de skin care y hasta información para hacerte unos cuantos arreglitos, para ti la imagen es muy importante. Pero también resulta y resalta que eres mega fan del chisme. Amiga de todos y propiedad de nadie.

Cáncer

Amas las mascarillas Foto: @astrologiamillennial

El selfi-care es tu pasión, sin importar la hora o el lugar siempre ves por ti primero. Tu lugar favorita de la casa es la cocina, aunque te gusta preparar comida principalmente vas para chismear. Siempre cómoda, nunca incómoda, por lo que te tiene sin cuidado la moda.

Leo

Te crees la más inalcanzable Foto: @astrologiamillennial

Toda una leona inolvidable para tus examores. Te sientes la patrona, la más inalcanzable y a veces esas ideas existen solo en tu cabeza. Eres muy segura de ti misma y te gusta acaparar las miradas.

Virgo

El barrio te respalda Foto: @astrologiamillennial

Eres la más emocional aunque no lo parezca. Das los buenos días como tía, con un emoji a casi todos tus contactos. Y tu barrio te respalda, principalmente tus amigos con los que te gusta salir de fiesta.

Libra

A todos les caes bien Foto: @astrologiamillennial

Siempre equilibrada, siempre tienes la mejor actitud. A todos les caes muy bien. Eres reinona pero humilde, una mariposa de barrio al estilo Jenni Rivera.

Escorpio

Amas la comida Foto: @astrologiamillennial

Amas ver el mundo arder y harás todo lo posible por estar en primera fila. Siempre andas en tu rollo disfrutando la vida a tu modo. Eres rebelde, atrevida y te encanta comer.

Sagitario

Te encanta la bebida Foto: @astrologiamillennial

La bebida es lo tuyo, te encanta el exceso, la palabra límite no existe en tu vocabulario. Levantas todos los eventos porque pones el ambiente cuando llegas a las reuniones, tu vida social es muy importante para ti.

Capricornio

Foto: @astrologiamillennial

No te tomas nada personal, si no se meten contigo no te metes con nadie aunque a veces si te gusta el chisme. Pasas la mayor parte del tiempo durmiendo y en su defecto una power nap te reanimará para terminar con el mejor ánimo tu día.

Acuario

Foto: @astrologiamillennial

Eres la amix alternativa del grupito, aunque no siempre traes el mejor look como crees. Eres muy berrinchuda pero también besucona. No soportas a la gente hipócrita.

Piscis

Foto: @astrologiamillennial

Eres optimista aunque te pasen cosas desagradables. Te ilusionas con el primero que te habla bonito, odias levantarte temprano para ti las madrugadas se hicieron para estar despierta y las mañanas para dormir.