VIDEO: Perro se emociona cuando ve Shrek, dice que su personaje favorito es "Burro"

TikTok es una plataforma en donde el contenido es tan variado que se pueden encontrar videos de cualquier tema, pero algunos de los más famosos son aquellos en donde las mascotas son las protagonistas ya que suelen causar mucha ternura en los espectadores por lo que es normal que este tipo de imágenes se viralicen muy rápido; esto fue lo que pasó con un pequeño perrito blanco que se hizo famoso por tener un buen gusto cinéfilo.

El video que dura a penas algunos segundos muestra a un perrito esponjoso y blanco que se encuentra sentado frente a la televisión viendo la icónica película de Shrek, pero el animalito no sólo se limita a mirar detenidamente la pantalla sino que demuestra aún más emoción cuando el Burro comienza a hablar, por lo que su dueño indica que éste es su personaje favorito. En las imágenes se puede ver al perro pararse en dos patas mientras se acerca a la televisión con la intención de ver más de cerca al personaje y en ningún momento deja de mirarlo.

El perrito mira la pantalla muy entretenido mientras las imágenes pasan.

Fotografía: TikTok/@elsaulrodriguez

La reacción en redes

El video se viralizó muy rápidamente gracias al tierno comportamiento del perro, quien se nota visiblemente emocionado cuando la película comienza a lo que su dueño afirma sentirse muy orgulloso por haberle "enseñado bien"; es así como las imágenes han llegado a más de un millón de reproducciones y más de mil comentarios entre los que los usuarios han dejado ver su ternura al darse cuenta de las hermosas acciones del perrito, algunos de estos comentarios han sido:

"No es el perro de Fiona?!!" (@luan_bp)

"comprale un peluche del personaje" (@farl2710)

"Hasta se estira para alcanzar a oler a burro. TERNURA!!!" (@lucifer88.67.66)

"Quiero ser su mejor amiga. Te amo perrito que le gusta Shrek" (@itzel_fm)

"Él aprecia el buen cine" (@libccea)

El perrito se acerca a la pantalla con la intención de oler al Burro.

Fotografía: TikTok/@elsaulrodriguez

Es así como el perrito ha recibido cientos de comentarios elogiando su belleza y curiosidad, tan es así que muchos usuarios se han preguntado si los perros tienen la capacidad de ver y entender los programas de televisión que para los humanos son cotidianos, ante lo que expertos han señalado que sí, aunque no de la misma manera en la que lo haría una persona.

Según veterinarios expertos, los perros perciben las imágenes en movimiento en la pantalla y pueden captar algunos sonidos, sin embargo, debido a las diferencias en la visión y el procesamiento visual entre perros y humanos, lo que los perros ven en la televisión puede no ser tan claro o significativo para ellos como lo es para nosotros. Se ha demostrado que algunos perros pueden mostrar interés por ciertos programas o imágenes en la televisión, mientras que otros pueden no prestarle atención en absoluto y para descubrir si alguna imagen es de su interés se debe observar su comportamiento para determinar si disfrutan de ver la televisión o realmente no les importa.

Es probable que los perros se sientan atraídos por algunas imágenes de la pantalla.

Fotografía: TikTok/@elsaulrodriguez

Por otra parte, algunos estudios han investigado la respuesta de los perros a la televisión y se ha demostrado que ellos pueden reconocer imágenes de otros perros y reaccionar ante ellas en la pantalla y también se ha observado que algunos perros muestran mayor interés en programas que contienen sonidos de ladridos u otros sonidos familiares para ellos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la capacidad de los perros para ver y comprender la televisión puede variar de un individuo a otro ya que algunos perros pueden disfrutar viendo la televisión y mostrar interés en ciertos programas, mientras que otros pueden no prestarle atención o simplemente no mostrar ningún interés.

