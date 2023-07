VIDEO: Grupo de perritos enternece las redes tras subirse a un juego mecánico en la feria

No hay duda de que los perritos son los animales más nobles y tiernos, algunos más dóciles que otros, pero todos sorprenden con sus acciones. Las redes sociales están inundadas de fotografías, videos y momentos que muestran las gracias de los peludos, tal como este video que ya se hizo viral en las diferentes plataformas digitales. En esta ocasión, se trata de cuatro canes trepados en un juego mecánico.

Los amigos de cuatro patas parecen disfrutar la atracción de feria, pues no se muestran incómodos o ansiosos por bajarse. Todos son de diferente raza, color y tamaño. El encargado de viralizar la grabación fue un usuario que la compartió desde su cuenta de Twitter Out of context dogs, caracterizada por subir contenido de situaciones curiosas. Normalmente, las niñas y niños pequeños son los que subirían a este tipo de juegos, pero esta vez, los peludos fueron los protagonistas.

Hasta el momento, el clip viral rebasa los 268 mil "me gusta", ha sido compartido casi 40 mil veces y lo han guardado más de 6 mil personas. Comentarios llenos de furor y ternura se leen en la publicación: "Se la están pasando genial"; "Mira a esos lindos bebés"; "Esa sonrisita del perrito es que va a vomitar, jajaja", son solo algunos.

Otro evento protagonizado por canes fue el cumpleaños número 100 de un abuelito, el cual estuvo organizado por su nieto, ambos amantes de los peludos. Se trató de un desfile de perros, cerca de 200 acudieron a las afueras de la casa del adulto mayor para llevarle globos y una "suave" felicitación. La tierna historia se dio a conocer a través de TikTok: "¡Desfile sorpresa de perros por los 100 años de Pop Pops!", lleva por nombre el video.

En el clip de tan solo 28 segundos se puede apreciar que hay tantos perritos que quieren felicitarlo, que la fila da la vuelta entera al vecindario. Se observan peludos de todas las razas, de todos los tamaños y de todas las edades: chicos, medianos, grandes, en silla de ruedas, con correa y sin ella.

¿Cuál es la raza de perros más inteligentes?

De acuerdo con una lista elaborada por el psicólogo Stanley Coren, autor del libro "The Intelligence of Dogs" (La inteligencia de los perros), destaca a 5 razas de 79 por tres aspectos: inteligencia instintiva, inteligencia adaptativa, de trabajo y de obediencia:

Border collie: esta raza es considerada la más inteligente del mundo, pues ha sido pastor, vigilante y perro de terapia.

Caniche o poodle : estos perritos tienen mucha energía y son hábiles para aprender todo tipo de trucos.

: estos perritos tienen mucha energía y son hábiles para aprender todo tipo de trucos. Pastor alemán: son muy sensibles e intuitivos. Sin embargo, es propenso a sufrir varias enfermedades como la displasia de cadera.

son muy sensibles e intuitivos. Sin embargo, es propenso a sufrir varias enfermedades como la displasia de cadera. Golden retriever : educados y amables, se llevan de maravilla con los niños y otros perros.

: educados y amables, se llevan de maravilla con los niños y otros perros. Doberman pinscher: considerado como tranquilo y tolerante, atiende rápido las órdenes de sus dueños o entrenadores.

