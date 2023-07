Perrito pide ayuda para sacar a su amigo que cayó en una coladera abierta

Si algo caracteriza a los lomitos es su fidelidad, pero estos animalitos no solo demuestran esto con sus dueños, también con sus amigos perritos y este video lo demuestra, pues así fue captado el momento en que ayudó al rescate de un can que se cayó accidentalmente a una coladera, las consecuencias hubieran sido fatales si este noble animalito no hubiera actuado a tiempo.

En Twitter, fue donde se difundió el momento que ya ha sido aplaudido por internautas. En la grabación se puede ver que aunque el lomito no puede hablar, buscó la manera de comunicarse con un humano para darle aviso de que su amigo estaba en riesgo y gracias a ello el perrito pudo ser salvado tiempo.

Ambos caminaban tranquilamente cuando el incidente ocurrió | Foto: Captura de video

El lomito pidió ayuda para su amigo

Cámaras de seguridad muestran el instante en que dos perros raza pastor alemán caminaban por un predio, cuando inesperadamente uno de ellos pisa una lámina que al parecer era una coladera mal cerrada, por lo que cae con todo su cuerpo al vacío, sin posibilidad de que él solo pueda salir, en ese instante el otro peludito se sobre salta y se acerca a asomarse pero nada puede hacer por su amigo.

Momentos después, el can aprovecha que un hombre pasa por el lugar y hace de todo para llamar su atención y auxilie al perrito que ya lleva varios minutos dentro de la coladera. Y aunque por un momento, el sujeto pasa de largo, gracias a la insistencia del pastor alemán, el individuo retrocede y es cuando se da cuenta que algo está pasando.

A pesar de que la grabación no tiene sonido, es probable que la persona escuchara el aullar o ladrar del perro y eso también hizo que diera vuelta atrás. Es así como se dirige hasta la alcantarilla y se percata que ahí dentro esta el peludo, por lo que hace algunas maniobras para intentar sacarlo, pero al ver que no lo logra, procede a meterse a la coladera, todo esto lo hace mientras el otro lomito lo observa.

Momentos después, con todas sus fuerzas, comienza a sacar al canino y finalmente lo pone al salvo. La felicidad entre los perritos no puede ocultarse y comienzan a jugar entre ellos, después del terrible accidente que los separó por un momento. Mientras que el sujeto tapa la coladera nuevamente para que no vuelva a ocurrir otro accidente.

¿Cuáles son las ventajas de tener un pastor alemán?

Los perros raza pastor alemán, son conocidos por ser buenos compañeros de familia y sobre todo cariñosos, leales, pese a su aspecto atemorizante, son de buen carácter y aman a los niños. Son muy inteligentes por lo que son fáciles de entrenar, usualmente se les utiliza como perros policía, perros de servicio, de agilidad, de obediencia y centinelas por sus grandes habilidades.

Los pastor alemán son muy fieles y aman a los niños | Foto: Pixabay

Aunque el pastor alemán es una raza adorable, es muy selectivo y no demuestra su cariño tan fácilmente, porque muestran una enorme lealtad hacia su dueño o cuidador principal. Tiene una esperanza de vida de 7 a 10 años, lo que muchas familias aprovechan para que el can crezca con niños.

