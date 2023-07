"Naga" es amor sobre 4 patas, pasó de ser un animal callejero a una perrita de compañía

Morelia, Michoacán.- “Naga”, una perrita criolla que creció en las calles del municipio de Paracho, le ha dado un nuevo sentido a su vida, al ser entrenada para ser un animal de acompañamiento emocional para niños y adultos con necesidades especiales. El año pasado, la asociación “Promotoras de la Dignidad Animal”, en Paracho, puso en adopción a la peluda “Naga”, quien fue adoptada en noviembre de 2022 por Isabel Hernández, una madre de familia de profesión educadora.

Por sus características y temperamento, “Naga” cumplía con el perfil perfecto para trabajar con personas que presentan algún trastorno neurológico o de desarrollo, como es el autismo.

“Naga es ejemplo de servicio y amor. Tristemente la calle les da escuela a estos animalitos que han sufrido tanto, son súper leales y agradecidos y muchos tienen esta disposición de servicio como parte de su agradecimiento”

Con apoyo de expertos en adiestramiento y con sus conocimientos como docente, Isabel comenzó a capacitar a “Naga” para que pueda dar acompañamiento a menores y adultos con necesidades especiales o que presentan crisis.

Se ha convertido en una ayuda para personas que tienen transtornos neurológicos

FOTO: Charbell Lucio

De diciembre hasta la fecha, “Naga” ha ayudado a tres pequeños con espectro autista y a otros tres niños con crisis emocionales por diversas causas. “Uno de ellos era un pequeñito que no tenía interacción social, no tenía desarrollado el lenguaje y no participaba en actividades y ahora participa en todas sus actividades escolares, como fue una obra de teatro en francés. La verdad ha sido maravilloso, se ponderan las habilidades sociales que han desarrollado estos pequeños a través del trabajo con Naga”, compartió la mamá humana de la lomito rescatada.

Isabel Hernández, además de ser animalista, integra una organización llamada ‘“Alternativas Educativas”, que brinda herramientas a escuelas que lo requieran para el abordaje de la educación especial. La intención, dice, es llevar el trabajo de “Naga” a escuelas y pequeños que necesiten su acompañamiento, sin embargo, es un objetivo difícil de lograr debido a que no existen muchos centros de adiestramiento pero además, no está regulado el uso de estos animales con fines terapéuticos en centros escolares.

Aún con las dificultades, la familia de “Naga” buscará más vínculos para que la peluda continúe su aprendizaje y pueda ayudar a más personas con otros tipos de condiciones o trastornos.