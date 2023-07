Burrita Burrona revela su verdadera identidad en Pinky Promise y rompe en llanto durante la entrevista

El programa Pinky Promise, conducido por Karla Díaz es un torbellino de emociones ya que con cada uno de sus invitados se pueden experimentar distintas emociones que van desde la risa incontrolable por las divertidas anécdotas que se cuentan al calor de las copas o el llanto solidario cuando las preguntas del público tocan las fibras más sensibles de quienes se encuentran en aquella sala. Este fue el caso de su último episodio en donde la Burrita Burrona y la Turbulence Queen abrieron su corazón para hacer llorar a los usuarios que se encontraban viendo la transmisión del programa.

Y es que la icónica Burrita Burrona se quitó la botarga para agradecer a Turbulence Queen por haber confiado en él y haberlo apoyado cuando nadie más lo hacía y aunque no es la primera vez que Momo Guzmán, el genio detrás de la Burrita, muestra su rostro, esta vez lo hizo para compartir con el público sus sentimientos más profundos ya que la atmósfera de confianza que hubo en la sala fue sufienciente para que todos ahí terminaran llorando con aquellas palabras.

En medio de los tragos que caracterizan al programa Pinky Promise, Burrita Burrona y Turbulence Queen comenzaron a contar sus mejores anácdotas relacionadas con las preguntas que el público les hizo, pero lo que todo parecía ser risas y diversión se tornó en algo más serio y sentimental cuando Momo Guzmán dejó de lado su personaje para abrir su corazón y agradecerle a Turbulence por el apoyo que le ha brindado para hacer crecer su carrera.

Yo les voy a pedir a toda la gente que me sigue, que todo el amor y respeto que tengan siempre sea acerca de Turbulence porque sin ella yo no estaría aquí. Si algo yo sé hacer, es ser agradecida y agradezco que ella me haya creído. Te amo y eres una perra, dijo entre lágrimas Burrita Burrona.