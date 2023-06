VIDEO | El Escorpión Dorado hace enojar a Karla Díaz, así fue el momento: "No me puedes tratar así"

El famoso creador de contenido, El Escorpión Dorado se convirtió en tendencia en redes sociales después de hacer una broma a la famosa cantante, Karla Díaz, quien de manera inmediata expresó su descontento y se lo hizo saber frente a sus millones de seguidores.

Como sabes, el reconocido youtuber se ha consagrado como uno de los favoritos en las distintas plataformas digitales gracias a su peculiar sentido del humor, sin embargo, nunca se imaginó que uno de sus peculiares comentarios se saliera de control para ocasionar una nueva polémica.

En redes sociales circula el video que muestra el momento exacto en el que Karla Díaz confronta a El Escorpión Dorado por un comentario que lanzó en tono de burla hacía los músicos y las distintas giras que hacen. La polémica llegó segundos después.

Sin guardarse nada, El Escorpión Dorado confesó que los músicos son las celebridades que más trabajo le ha costado entrevistar en su canal de YouTube, pero la controversia se presentó al decir que no quería ofender a la "gira del desempleo", en referencia a los eventos que protagonizan.

"Los que me cuesta más trabajo son los músicos. Sin agravar a la gira del desempleo", dijo el conductor.

Fue en ese momento cuando, Karla Díaz, integrante de la banda de pop "JNS", se molestó y le recordó que ella era cantante. Además le reclamó que la puede llamar "desempleada" pues tiene mucho trabajo. El momento incomodó demasiado al creador de contenido.

"Yo soy cantante. No puedes decirme desempleada. No me puedes tratar así en público", contó.